Mit Jazz startet Wolfenbüttels Musiksalon neu

Jazz-Konzert in Wolfenbüttel erinnert an glitzernde Broadwayshows

Es gibt wieder Spitzenjazz in der Landesmusikakademie. Nach coronabedingter Ödnis meldete sich das Landesjugendjazzorchester Niedersachsen „Wind Machine“ mit einem fulminanten Konzert bei seinem Publikum zurück. Das ließ sich vom Orchesterleiter Uli Plettendorf den Konzerttitel erläutern: „Connections – Auf Distanz in Verbindung bleiben“. Oder salopp: Weitermachen, nicht aufgeben.

Kontakt via Internet zu Jazzexperten in aller Welt und Übungsphasen mit Jazzgrößen in Deutschland hätten den Draht zur Musik nie abreißen lassen. Das Ergebnis dieser Übungsphasen werde heute im Orchesterkollektiv präsentiert. Prüfstein sei, die Einzelstimmen zu einem stimmigen Sound zu bündeln.

Das junge Ensemble schafft eine Atmosphäre, die an den Broadway erinnert

Eine kurze Konzentration. Blickkontakt. Und schon ist die Atmosphäre da, die an Broadway oder an Las Vegas und die glitzernden Shows der legendären Bigbands erinnert. Der Titel ist kryptisch: „Blues in Hoss Flat“. Komponist und Interpret sind es nicht: Frank Foster und Count Basie.

Und der lässige Swing der Bläsergruppe vermittelt ein Lebensgefühl abseits aller gesellschaftlichen Zwänge, unbekümmert, locker, in sich ruhend. Und doch voller künstlerischer Konzentration. Die Themen wechseln in den Soli zwischen Trompete, Posaune, Piano und Bass und das Bläsertutti breitet gleichsam einen satten Klangteppich aus.

Herausforderung: Entwicklung einer Klangidentität in der sich ständig erneuernden Besetzung

Das Orchester unterliegt einem ständigen demografischen Wandel. Von den 30 Mitgliedern zwischen 13 und 20 Jahren seien, so Plettendorf, elf erst kürzlich dazu gestoßen. Die Entwicklung einer Klangidentität sei die wohl schwierigste Aufgabe. Die Technik beherrschen sie alle.

„Hit the Ground Running“ von Gordon Goodwin heißt die nächste Nummer. Voll unbändigem Schwung und Temperament. Die Trompeten fetzen ihre gestoßenen Signale. Soli wechseln mit dem Ensemble. Die E-Gitarre schiebt den Rhythmus an. Das Vibraphon übernimmt und setzt virtuose Klangkaskaden.

Auch professionelle Musiker müssen diese Stücke lange proben

Eine Straßenszene im nie schlafenden nervösen Big Apple, dem Moloch New York? Eine Szene in Midtown Manhattan? Der nüchterne Saal der Landesmusikakademie verwandelt sich in eine Dancing Hall mit zuckenden Lichtblitzen und einer Mixtur von Rhythmus und Leidenschaft. Die Phantasie des Zuhörers wird angeregt.

„Das hier sind keine Kinderarrangements“, sagt Plettendorf. Auch professionelle Musiker müssen heftig üben, bis sich die erwünschte Perfektion einstellt. Und das gilt auch für Plettendorf selbst, der in der nächsten Nummer statt wie erforderlich vier, nur zwei Takte vorgibt. Das bringt das Orchester nicht aus der Fassung.

Trotz coronabedingten Online-Proben ist der Gesamtklang live auf der Bühne sofort da

Der Gesamtklang ist sofort da. „Don’t know where you’ve gone“ von Wolf Kerschek. Eine Vokalnummer, stimmungsvolles Blech, ein träumendes Pianosolo. Und ein schmachtender Bariton adressiert Liebesgefühle: „Come back and stay with me“. Keine Klangeruptionen, nur weiche Instrumentation, vom Bass und Vibraphon gefühlig unterfüttert.

Zum Finale „Wind Machine“ vom kürzlich verstorbenen Altmeister Sammy Nestico. Ein wahrer Tornado in Tempo, Rhythmik und Dynamik. Langer Beifall. Die Wind Machine ist wieder da!