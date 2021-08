LKW brennt im Kreis Wolfenbüttel – Landstraße war gesperrt

Auf der Landesstraße (L) 495 im Landkreis Wolfenbüttel hat am Dienstagmorgen ein Sattelzug Feuer gefangen. Holzstämme auf dem Anhänger waren aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Wegen der Löscharbeiten war die L495 zwischen Wolfenbüttel-Halchter und der Autobahn-Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd am Dienstagvormittag für geraume Zeit gesperrt.

Erleichterung am Mittag

Die Einsatzstelle wurde nach mehrstündigen Löscharbeiten von der L495 zu einem nächstgelegenen Parkplatz verlagert, wo der Hänger nun steht. Der Verkehr auf der Landstraße kann somit wieder fließen. Mit einem Traktor wird nun erneut der Auflieger entladen, die teilweise verkohlten Baumstämme werden entnommen und von den Kräften der Feuerwehr abgelöscht. Es hieß, das auch das Technische Hilfswerk in den Einsatz einbezogen wurde

LKW-Brand in Wolfenbüttel: Schwierige Situation für die Feuerwehr

Der Fahrer hatte am Morgen seine Zugmaschine noch rechtzeitig abkoppeln können, hieß es am Einsatzort. Da sich das Feuer zwischen diversen Holzstämmen entzündet hatte, gestalten sich die Löschversuche der Feuerwehr schwierig. „Um das Feuer löschen zu können, muss der LKW entladen werden. Hierzu wurde ein Radlader angefordert“, so Feuerwehr-Sprecher Michael Hoppmann am Morgen. Zudem müssen die Wehrleute das Löschwasser über eine längere Strecke transportieren.

Lkw-Brand auf Landstraße im Landkreis Wolfenbüttel Lkw-Brand auf Landstraße im Landkreis Wolfenbüttel Auf der L495 im Kreis Wolfenbüttel hat am Dienstag. 10. August, ein Sattelzug Feuer gefangen. Die Holzstämme waren in Brand geraten. Foto: Jörg Koglin

Mehrere Wehren im Einsatz

Im Einsatz sind die Freiwilligen Feuerwehren Wolfenbüttel-Kernstadt, Halchter und Linden. Die Zahl der Einsatzkräfte ist nicht bekannt. Auch die Polizei ist vor Ort. Inzwischen teilte die Feuerwehr mit, dass sie mit einem baldigen Ende des Einsatzes rechnet. Die ersten Kräfte hätten bereits abrücken können.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

