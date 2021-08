Wohnhaus in Winnigstedt brannte

Winnigstedt. In einem Wohnhaus an der Krummen Gasse in Winnigstedt ist am Dienstagmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren waren im Einsatz.

Im Heizungsraum eines Wohnhauses an der Krummen Gasse in Winnigstedt ist am Dienstag gegen 13 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist laut Polizei noch ungeklärt. Die Feuerwehren hätten den Brand gelöscht. Es sei Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe entstanden, Personen seien nicht verletzt worden.

16-Jähriger fährt E-Scooter unter Drogeneinfluss

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war der Fahrer eines E-Scooters am Dienstag gegen 6.,50 Uhr unterwegs, als die Polizei ihn auf der Straße Im Sommerfeld in Halchter kontrollierte. Der Verdacht, der 16-Jährige habe Betäubungsmittel genommen, so die Polizei, habe sich durch einen Schnelltest bestätigt. Es sei eine Blutprobenentnahme veranlasst worden. Ein Ermittlungsverfahren laufe.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de