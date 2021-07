Schladens Kämmerer Karrenführer geht in den Ruhestand

Schladen. Wilfried Karrenführer, Kämmerer der Gemeinde Schladen-Werla, ist am Mittwoch verabschiedet worden. Er wandert, radelt und tanzt in die Zukunft.

Tür auf und ab in eine schöne Zukunft: Wilfried Karrenführer, Kämmerer in der Gemeinde Schladen-Werla, geht in den Ruhestand. Er liebt es zu wandern, zu radeln und zu tanzen.

47 Jahre im öffentlichen Dienst, davon 43 Jahre bei der Gemeinde Schladen-Werla und 29 Jahre in der dortigen Kämmerei: Das ist die Bilanz, die Wilfried Karrenführer vorlegt, der jetzt mit 63 Jahren in den Ruhestand geht. Der Gemeinderat hat ihn am Mittwochabend offiziell verabschiedet.

Am Freitag nächster Woche wird Karrenführers letzter Arbeitstag sein. Und wenn er am Samstagmorgen seine Augen aufmacht, „wird hoffentlich schönes Wetter sein, damit meine Partnerin und ich zum Wandern in den Harz fahren können“, sagt Karrenführer und lacht. Eine schöne Wandertour soll es werden, denn die beiden wollen den nächsten Stempel zur Harzer Wandernadel erwandern. Für den Harzer Wanderkaiser braucht man 222 Stempel. „120 haben wir schon“, berichtet der 63-Jährige nicht ohne Stolz.

Das sind die beruflichen Stationen des Schladener Kämmerers Wilfried Karreführer

Dann schaut er aus dem Fenster des großen Sitzungssaales in der Gemeinde Schladen-Werla und erinnert sich daran, wie alles anfing. Nach der Mittleren Reife machte der Werlaburgdorfer eine Ausbildung als Beamter im Grenzzolldienst, absolvierte seine Zeit bei der Bundeswehr und kam am 1. August 1978 zur Samtgemeinde Schladen als stellvertretender Kassenverwalter. Der Herr der Zahlen blieb Karrenführer bis zu seiner Pensionierung.

Sein erstes Büro befand sich im Hornburger Rathaus, wo heute das Amt für Tourismus seinen Sitz hat. Karrenführer erinnert sich noch an eine seiner ersten Amtshandlungen. „Es waren schon eine ganze Weile keine Mahnungen mehr rausgeschickt worden.“ Nach dem Motto „nicht kleckern sondern klotzen“ verschickte er kurzerhand 1000 Mahnungen auf einen Schlag – von Kitagebühren bis Hundesteuern. „Die Telefonapparate standen nicht mehr still, auf den Gängen standen die Menschen Schlange, um Fragen zu stellen und Einwände zu machen“, erzählt Karrenführer und sagt: „Ich habe daraus gelernt. Ein bisschen strecken muss man solche Post schon.“

Nachdem am Weinberg in Schladen 1983 die neue Samtgemeindeverwaltung entstanden war, zog Karrenführer dienstlich dorthin um. Er war Sachbearbeiter im Amt für Finanzen, bald stellvertretender Amtsleiter und Vertreter des damaligen Kämmerers Willi Schröder. Er bildete sich fort, legte die erste und zweite Angestelltenprüfung ab und wurde 1992 Kämmerer und Amtsleiter der Samtgemeinde Schladen. Von 2003 bis 2016 war er allgemeiner Verwaltungsvertreter und für vier Jahre auch Bauamtsleiter.

In seiner Freizeit bäckt er gern Kuchen mit frisch geerntetem Obst aus dem eigenen Garten

Wenn Karrenführer mit seiner Partnerin von der Wandertour im Harz nach Werlaburgdorf zurückkehrt, geht es ab in den Garten: Obsternte ist angesagt. Das frische Obst genießt er am liebsten auf Kuchen, die er leidenschaftlich gern selbst bäckt – zuletzt eine Johannisbeertorte. Demnächst wird eine leckere Himbeertorte auf dem Kaffeetisch stehen. Die Kalorien wird er sicher schnell wieder abstrampeln. Karrenführer und seine Partnerin radeln und tanzen gern.

