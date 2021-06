Wolfenbüttel: Bauarbeiter protestieren Freitag

Mit einer Protest-Aktion von Bauarbeitern am kommenden Freitag, 18. Juli, in Wolfenbüttel will die Gewerkschaft auf die aktuellen Tarif-Forderungen für die Bau-Branche aufmerksam machen. Die Tarifverhandlungen für bundesweit 890.000 Bau-Beschäftigte (760 im Landkreis) gehen am Montag, 21. Juni in die zweite Runde. Die Beschäftigten sollten nun an den Geschäften ihrer Firmen beteiligt werden, teilt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) Niedersachsen mit.

IG BAU fordert Einkommensplus von 5,3 Prozent in Bau-Tarifrunde

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Baugewerbe im Landkreis Wolfenbüttel habe im vergangenen Jahr 161 Millionen Euro erwirtschaftet – und damit maßgeblich zur Stabilisierung der heimischen Wirtschaft in Zeiten der Corona-Krise beigetragen. Die Gewerkschaft beruft sich hierbei auf eine aktuelle Schätzung des Pestel-Instituts. In der Tarifrunde fordert die IG BAU ein Einkommensplus von 5,3 Prozent. Außerdem solle es eine Entschädigung für die sogenannten Wegezeiten, also die langen, meist unbezahlten Fahrzeiten zu den Baustellen, geben. Darüber hinaus sollen die Lohnunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland mehr als 30 Jahre nach der Einheit überwunden werden, so IG BAU weiter.

red