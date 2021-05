Groß Flöthe. Die Täter verschaffen sich mit stumpfer Gewalt Zutritt zu dem Vereinsheim in Groß Flöthe.

Einbrecher stehlen Spirituosen aus Vereinsheim in Groß Flöthe

Unbekannte Täter haben sich am Donnerstag oder Freitag, in der Zeit zwischen 23.05 und 16.30 Uhr, mit stumpfer Gewalt Zutritt zu einem Vereinsheim in Groß Flöthe verschafft, teilt die Polizei mit.

Im Vereinsheim machten sich die Täter an den Spirituosen zu schaffen und nahmen diese anschließend mit. Hinweise auf die Täter lägen der Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.

red