Streitigkeiten arten in Schlägerei aus

Wolfenbüttel. Am Montagnachmittag kam es am Stadtgraben in Höhe Landeshuter Platz in Wolfenbüttel zwischen mehreren Personen aus unbekannten Gründen zu Streitigkeiten. Im Verlauf dieser Streitigkeiten sollen drei männliche Täter, 20, 44 und 46 Jahre alt, gemeinschaftlich auf ein 27-jähriges männliches Opfer eingeschlagen haben, so die Polizei. Im Anschluss sollen die drei tatverdächtigen Männer zudem das Fahrrad des Opfers in den Stadtgraben geschmissen haben. Im Zuge der Fahndung seien die drei mutmaßlichen Täter gestellt worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seien sie entlassen worden, die Polizei nahm Ermittlungen auf.

red