LilaConnect will Glasfaser-Ausbau in Wolfenbüttel übernehmen

Wolfenbüttel. LilaConnect heißt der Anbieter, der in Wolfenbüttel den Glasfaserausbau eigenwirtschaftlich übernehmen will. Zwei Infoabende sind online geplant.

Die Stadtverwaltung Wolfenbüttel hat in Gesprächen mit Anbietern für einen vollflächigen Glasfaserausbau in Wolfenbüttel geworben. „LilaConnect, ein Anbieter mit internationaler Ausbauerfahrung, hat sich bereiterklärt, in Wolfenbüttel den Ausbau eigenwirtschaftlich zu übernehmen. Das heißt, es wird kein Steuergeld zum Ausbau verwendet“, wird Bürgermeister Thomas Pink in einer Mitteilung der Verwaltung zitiert. Der Zugang zum Internet, so heißt es, ist heute zu einem Grundbedürfnis geworden: je schneller, desto besser. Immer mehr Daten erforderten eine größere Bandbreite. Vorhandene alte, auf Kupferleitungen basierende Technik stoße an ihre Grenzen.

Glasfaser Kriterien bei Vermietung oder Kauf von Immobilien

Glasfaseranschlüsse seien heute ein Kriterium bei der Vermietung oder dem Kauf von Immobilien. Ein Glasfaseranschluss gehöre für viele zur Grundversorgung wie Strom-, Gas- und Wassernetze. „Wir sehen in der wirtschaftlich hoch interessanten Stadt Wolfenbüttel einen Nachholbedarf, wenn es um die digitale Infrastruktur geht”, so Jan Backman, Country Manager Deutschland bei LilaConnect/VX Fiber.

Wenn sich 40 Prozent der angeschriebenen Haushalte während der Marktabfrage vor Ort für einen Vertrag entschieden, wird laut LilaConnect der Ausbau ohne Hausanschlusskosten bis ins Haus oder in die Wohnung erfolgen. Die Nachfragebündelung werde im gesamten Stadtgebiet inklusive sämtlicher Ortsteile getrennt in zwei Phasen vorgenommen.

Infoabende finden online statt

Aufgrund der Corona-Einschränkungen seien Infoabende live nicht möglich. Stattdessen seien zwei virtuelle Infoabenden am 15. und 21. April jeweils ab 19 Uhr via Videokonferenz geplant. Anmeldungen gehen direkt an LilaConnect, (0201) 56576677, E-Mail kontakt@lilaconnect.de. Unter www.glasfaser-wolfenbuettel.de können direkt Beratungstermine reserviert werden. Die erfolgten telefonisch, per Videokonferenz oder persönlich.

