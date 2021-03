Börßum. Unbekannte haben bei Wolfenbütteler Senioren in Börßum und Hedwigsburg erneut den Enkeltrick versucht – kamen aber nicht zum Ziel.

Unbekannte testen in Wolfenbüttel Enkeltrick – erfolglos

Ein unbekannter Anrufer hat sich am Montag gegen 11 Uhr gegenüber einer 70-Jährigen als Enkel ausgegeben und für einen angeblichen Verkehrsunfall mit einer getöteten Person eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro gefordert, um eine Inhaftierung zu verhindern. Nachdem die Angerufene erklärt habe, so die Polizei, die Summe nicht aufbringen zu können, sei der Anruf beendet worden.

Auch in Hedwigsburg gab es zwei Anrufe

Weitere Versuche hätten in Hedwigsburg stattgefunden: Montag gegen 21.30 Uhr, Dienstag gegen 13.30 Uhr. Hier sei die Geldforderung unkonkret geblieben. Es gab keinen Schaden.

red