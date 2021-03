Wolfenbüttel. Zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW kam es am Montag bei einem Abbiegevorgang von der Ahlumer auf die Akazienstraße.

81-Jähriger übersieht beim Abbiegen in Wolfenbüttel PKW

Leicht verletzt wurde ein 81-jähriger Autofahrer am Montag gegen 11.35 Uhr bei einem Unfall auf der Ahlumer Straße. Beim Abbiegen auf die Akazienstraße, so die Polizei, habe der Mann das entgegenkommende Auto einer 78-Jährigen übersehen. Beide Fahrzeuge seien frontal zusammengestoßen.

Schadenshöhe wird mit 7000 Euro angegeben

Der Senior kam mit dem Rettungsdienst ins Städtische Klinikum. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 7000 Euro, so die Polizei weiter. Beide seien abgeschleppt worden.

Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red