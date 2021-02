Das sind die Blitzer der nächsten Woche im Kreis Wolfenbütel

Zu den häufigsten Unfallursachen, so der Landkreis, gehört zu schnelles Autofahren. Daher führt die Straßenverkehrsabteilung Tempokontrollen durch. Ziel sei, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Regelmäßig seien daher die mobilen Radarfahrzeuge der Straßenverkehrsabteilung im Landkreis Wolfenbüttel unterwegs.

Tag des Einsatzes wird nicht genannt

Einmal in der Woche veröffentlicht die Straßenverkehrsabteilung die stets wechselnden Einsatzorte in den Gemeinden. Die Reihenfolge sagt dabei allerdings nichts über den jeweiligen Tag des tatsächlichen Einsatzes aus. Außerdem werden die Einsatzorte spontan gewechselt. In der Woche vom 22. bis zum 28. Februar, wird in diesen Orten das Tempo kontrolliert: Wolfenbüttel, Heiningen, Baddeckenstedt, Burgdorf, Cremlingen, Schladen, Uehrde, Hornburg, Elbe, Kneitlingen, Schöppenstedt, Winnigstedt, Sickte und Denkte. red

