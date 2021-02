Blende-Sieger 2020 aus Wolfenbüttel stehen fest

Sehr beeindruckende und durchweg technisch einwandfreie Aufnahmen waren in Wolfenbüttel bis Ende 2020 zum Zeitungsleser-Fotowettbewerb Blende 2020 eingesandt worden. Das machte die Arbeit der Jury nicht einfach. Sie musste sich in mehreren Bewertungsgängen durch insgesamt 509 Fotos, davon 401 digitale und 108 analoge Fotos, durchkämpfen, ehe nach mehreren Stunden die zehn lokalen Blende-Sieger stattfanden. Die prämierten Fotos sind in der heutigen Ausgabe zu sehen. Sie wurden inzwischen auch schon zum Bundeswettbewerb nach Frankfurt weitergeleitet. Dort werden zusätzlich an 120 Bundessieger Preise im Gesamtwert von 45.000 Euro vom Foto-Industrieverband vergeben.

Aber zurück nach Wolfenbüttel: Erstmals standen neben dem Jugendthema „Farben und Kontraste“ für jugendliche Fotografen bis 18 Jahre, insgesamt fünf Themen zur Auswahl (in Klammern die Zahl der Einsendungen: „Elemente“ (102), „Besondere Himmelsphänomene“ (98), „Lebensfreude“ (90), „Street-Art“ (74) und „Schwarz-Weiß-Fotografie“ (126).

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Blende-Sieger:innen 2020 Die Blende-Sieger:innen 2020 Platz 10: Henry Sperhake aus Wolfenbüttel war mit dieser grün-roten Wasserskulptur beim Wettbewerbsthema „Farben und Kontraste“, dem Sonderthema für Jugendliche, erfolgreich. Foto: Henry Sperhake

Die Blende-Sieger:innen 2020 Platz 9: Tanja Ehlers aus Schladen gelang bei einem Besuch in der Kreisstadt diese Schwarz-Weiß-Aufnahme von der Hauptkirche Beatae Mariae Virginis. Foto: Tanja Ehlers

Die Blende-Sieger:innen 2020 Platz 8: Olaf Guderian aus Wolfenbüttel nannte seine Schwarz-Weiß-Aufnahme „Störungsstelle“. Foto: Olaf Guderian

Die Blende-Sieger:innen 2020 Platz 7: Jenny Volgmann aus Cremlingen war zum Thema „Faszinierende Himmelsphänomene“ mit dieser Aufnahme von einem Himmelsspektakel am Salzgittersee erfolgreich. Foto: Jenny Volgmann

Die Blende-Sieger:innen 2020 Platz 6: Eckhard K. Schulz aus Wolfenbüttel brachte von einem Schwedenurlaub dieses Schwarz-Weiß-Foto mit. Ales Stena ist eine Steinsetzung in Südschweden in Nähe von Ystad. Foto: Eckhard K. Schulz



Die Blende-Sieger:innen 2020 Platz 5: Wolfgang Junge aus Wolfenbüttel gelang diese Aufnahme mit dem Titel „Feuer frei“, eingesandt zum Thema Elemente, auf dem Schlossfest in Salder. Foto: Wolfgang Junge

Die Blende-Sieger:innen 2020 Platz 4: Dietmar Meister aus Wolfenbüttel reichte diese Szene von Straßenkunst in der portugisischen Grenzstadt Vila Real de Santo António zum Thema Street-Art ein. Foto: Dietmar Meister

Die Blende-Sieger:innen 2020 Platz 3: Daniela Mäffert aus Wolfenbüttel, die während eines Islandurlaubs diese „Außerirdischen“ als unheimliche Wesen aus dem Eis zum Thema Elemente fotografiert hat. Foto: Daniela Mäffert

Die Blende-Sieger:innen 2020 Platz 2: Dirk Fricke aus Wolfenbüttel mit seinem Foto „Unter dem Dach“, das zum Thema Schwarz-Weiß-Fotografie eingereicht wurde. Foto: Dirk Fricke

Die Blende-Sieger:innen 2020 Platz 1: Siegfried Kittler aus Goslar mit der Aufnahme Vergänglichkeit zum Thema Elemente, die im Dead Vlei in Namibia entstanden ist. Foto: Siegfried Kittler

Die meisten Fotos wurden zum Thema Schwarz-Weiß-Fotografie eingesandt

Enttäuscht war die Jury von den Einsendungen zum Thema „Lebensfreude“. Entweder wirkten die Aufnahmen zu gestellt oder es war nicht wirkliche Lebensfreude bei den dargestellten Personen oder Tieren zu erkennen. Deshalb kam aus diesem Themenbereich auch keine Aufnahme unter die zehn Gewinnerfotos. Nur eine geringe Auswahl an Fotos erreichte die Jury zum Jugendthema. Dennoch schaffte es Henry Sperhake mit seiner grün-roten Wasserskulptur in die Siegerliste. Anders war es beim Thema „Street-Art“, wo die Jury aus den 74 Aufnahmen sich für das gelungene Foto von Dietmar Meister aus Wolfenbüttel entschied. Es zeigt Straßenkunst in der portugisischen Grenzstadt Vila Real de Santo António.

Beim Thema „Besondere Himmelsphänomene“ war zu erwarten, dass viele Fotografen Aufnahmen von Nordlichtern einreichen würden. Die Nordlichter gehören sicherlich zu den besonderen Himmelsphänomen, aber damit ist nicht automatisch auch ein beeindruckendes Foto garantiert. Die Jury wählte deshalb zwei andere Aufnahmen aus: Jenny Volgmanns Himmelsspektakel vom Salzgittersee, ein klassisch schönes Bild, und Eckhard K. Schulz‘ Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er Ales Stena, eine Steinsetzung in Südschweden in der Nähe von Ystad, zeigt.

Und damit wären wir auch schon beim Thema „Schwarz-Weiß-Fotos“. Zu diesem Thema gab es nicht nur die meisten Einsendungen. Es gab auch die meisten Fotos, die es in die Siegerliste geschafft haben. Neben dem bereits erwähnten Foto von Schulz überzeugte die Jury auch Tanja Ehlers mit ihrem Foto von der Wolfenbütteler Hauptkirche. Ein bekanntes Motiv wird durch den Blickwinkel und die schwarz-weiße Darstellungsweise zu einem echten Hingucker. Überzeugend war auch wegen seiner Beschränkung auf ein winziges Detail Olaf Guderians „Störungsstelle“. Nur knapp an Platz 1 vorbeigeschrammt ist Dirk Fricke aus Wolfenbüttel mit seinem Foto „Unter dem Dach“, das die Stimmungslage viele Bürger in Corona-Zeiten eindrucksvoll einfängt.

Außerirdische in Island fotografiert

Die Auseinandersetzung mit den Elementen Wasser, Feuer, Luft und Erde regte die Hobbyfotografen aus Wolfenbüttel zu den besten Fotos an. Das Element Feuer setzte Wolfgang Junge aus Wolfenbüttel mit seinem Foto vom Schlossfest in Salder am besten um. Beim Element Wasser überzeugte die Jury Daniela Mäffert aus Wolfenbüttel, die während eines Islandurlaubs „Außerirdische“ als unheimliche Wesen aus dem Eis fotografiert hat. Und damit wären wir beim Siegerfoto von Siegfried Kittler aus Goslar, die im Dead Vlei in Namibia entstanden ist. Besser als auf dieser Aufnahme lässt sich das Thema „Vergänglichkeit“ nach Ansicht der Jury nicht umsetzen.

Die erste Runde des Fotowettbewerbs ist somit abgeschlossen. Die Gewinnübergabe in Wolfenbüttel erfolgt in den nächsten Tagen und wird den Gewinnern noch schriftlich mitgeteilt. Im Frühjahr, genau am 17. März, wird eine Jury die Bundessieger von Europas größtem Fotowettbewerb küren. Die Bekanntgabe der Bundessieger erfolgt dann Ende März.