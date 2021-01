Wolfenbütteler Lindenhalle trotz Corona gut gebucht

An der Wolfenbütteler Lindenhalle wird derzeit auf keine große Kulturveranstaltung, sondern nur auf den nächsten Blutspendetermin hingewiesen. Trotz Pandemie ist die Halle bis Mai an Werktagen ausgebucht.

Über fehlende Arbeit muss sich Sebastian Kirchner vom Veranstaltungsmanagement der Stadt Wolfenbüttel derzeit trotz Pandemie nicht beklagen. Kirchner ist Leiter der Lindenhalle. Und die ist trotz – oder man kann sogar sagen wegen – Corona ein beliebter Veranstaltungsort. Sie ist im Frühjahr bis Mai sogar jeden Werktag ausgebucht.

Aktuell nur 300 Besucher

„Die Buchungslage ist gut“, berichtete Kirchner auf Nachfrage. Nur die großen Kulturveranstaltungen mit überregional aktiven Künstlern müssen verlegt werden, da in der Lindenhalle nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht. Können bei Reihenbestuhlung normalerweise bis zu 1092 Besucher in der Halle Platz nehmen, um Comedians oder Musikern zu lauschen, so sind unter Corona-Bedingungen derzeit nur 300 erlaubt. Das sind für große Kulturereignisse natürlich zu wenig Besucher.

Deshalb wurden die geplanten Veranstaltungen auch schon auf neue Termine verlegt, wobei da auch noch unsicher ist, ob sie dann wegen Corona wirklich stattfinden können, so Kirchner, der allerdings hofft, dass ab Herbst wieder größere Kulturveranstaltungen angeboten werden können.

Hygienekonzept ist die Basis

Auch wenn Gitte Haenning, Olaf Schubert, Rüdiger Hoffmann oder Jürgen von der Lippe derzeit nicht in der Lindenhalle auftreten können, so gibt es dort doch zahlreiche Veranstaltungen, die Kirchner mit seinem Team von acht festangestellten und 20 Aushilfsmitarbeitern vorbereiten muss. Dabei muss stets das 16 Seiten umfassende Hygienekonzept für Veranstaltungen in der Halle berücksichtigt werden. Kirchner lobte: „Das Besucherverhalten war super. Alle haben sich an die geltenden Hygieneregeln gehalten.“

Frischluftzufuhr ist entscheidend

Ein großer Pluspunkt für die Lindenhalle sei, so Kirchner, neben den großen Räumen die moderne Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr. Deshalb wurde die Halle zuletzt nicht nur für Sitzungen des Stadt- und Kreistages genutzt, sondern auch für Vereinsversammlungen, etwa die Delegiertenversammlung des MTV oder auch für Eigentümerversammlungen. Aber auch die Industrie- und Handelskammer hat die Halle für Prüfungen genutzt, ebenso wie die Ostfalia-Hochschule. Die Ostfalia hat die Halle jetzt zudem auch für Vorlesungen des Fachbereichs Soziale Arbeit gebucht.

Zwischenzeitlich geschlossen

Die zahlreichen Buchungsnachfragen gerade in den Sommermonaten des vergangenen Jahres hätten dazu geführt, dass 2020 sogar auf die vierwöchige Schließung der Halle im Sommer für Wartungsarbeiten verzichtet wurde. Allerdings musste die Halle nach Ausbruch der Pandemie im vergangenen Frühjahr auch einige Wochen geschlossen werden.

2020 waren es 300 Veranstaltungen

Kirchner erinnert sich daran noch ganz genau, denn er befand sich mit seinem Team gerade an der Vorbereitung des Stadtempfangs und der Sportlerehrung. Beide Veranstaltungen mussten kurzfristig abgesagt werden. Insgesamt gab es 2020 in der Lindenhalle 300 Veranstaltungen. Normal sind es etwa 500 bis 600.

Nicht alle Räume im Angebot

Nicht nur die große Lindenhalle wird derzeit gut gebucht. Auch die kleineren Räume in der Lindenhalle sind gefragt. Im Raum Kenosha, sonst für 160 Personen zugelassen, dürfen derzeit aber nur 30 Personen zusammenkommen. Der Raum Satu Mare wird allerdings wegen einer fehlenden Lüftung nicht angeboten.