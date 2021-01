Landkreis Wolfenbüttel wartet auf neuen Impfstoff

1170 Impfdosen wurden seit dem Impfbeginn am 4. Januar im Landkreis Wolfenbüttel hauptsächlich an Mitarbeiter und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie an Pflegepersonal verabreicht. Derzeit gibt es keine Dose mehr. Erst am nächsten Dienstag erwartet der Landkreis die nächste Lieferung vom Land, berichtete Impfzentrum-Leiter und Erster Kreisrat Heiko Beddig. Da derzeit keine Impfungen stattfinden können, nutzte der Landkreis die Zeit, um bei einer Pressekonferenz im Impfzentrum an der Schweigerstraße eine erste Zwischenbilanz der bisherigen Impfaktivitäten zu ziehen.

Seit dem 7. Januar seien zwei mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheimen in Stadt und Landkreis unterwegs gewesen, berichtete Landrätin Christiana Steinbrügge. Damit seien etwa die Hälfte der Alten- und Pflegeheime im Landkreis mit Impfungen bedacht worden.

Konkrete Zahlen lieferte Beddig: „Am 7. Januar starteten die mobilen Impfteams des Landkreises Wolfenbüttel mit den Corona-Schutzimpfungen. Am Donnerstag, 14. Januar 2021, war die erste Marge des Impfstoffes verabreicht. In 8 von insgesamt 17 Alten- und Pflegeeinrichtungen wurde die erste Impfung an Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte verabreicht. Auch das Klinikum erhielt eine erste Lieferung von Impfdosen für die Belegschaft. Im Impfzentrum erhielten Beschäftige des ambulanten Rettungsdienstes die Impfung. Insgesamt wurden rund 1.170 Personen gegen das Coronavirus geimpft.

Ab Dienstag werden dann die nächsten Heime aufgesucht. Die Impfbereitschaft sei bei den Heimbewohner sehr groß gewesen. Sie lag bei fast 100 Prozent, berichtete der ärztliche Leiter des Impfzentrums, Ulrich Heida. Bei den Mitarbeitern und Pflegekräften in den Heimen sei sie „nicht ganz so hoch gewesen“. Konkrete Zahlen konnte er aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht nennen.

17 Ärzte und 23 impfberechtigte Personen sowie 24 Verwaltungsmitarbeiter stehen bereit

17 Ärzte und 23 impfberechtigte Personen sowie 24 Verwaltungsmitarbeiter stehen derzeit dem Landkreis zur Verfügung, um die Menschen aus dem Landkreis zu impfen. Der Verwaltungsaufwand sei enorm, berichtete Olaf Glaeske vom Organisationsteam des Impfzentrums. Eine Woche vor den Besuch in den Altenheimen muss zum Beispiel der Besuch vorbereitet werden. Unter anderem müssen Einwilligungsbögen von den Heimbewohnern ausgefüllt werden. Alles würde genau dokumentiert. Das sei auch für die Nachimpfungen erforderlich, die genau 21 Tage nach der ersten Impfung erfolgen werden. Dazu stelle das Land dann rechtzeitig die Impfdosen zur Verfügung.

Bis zu 100 Impfungen je Tag schaffen die mobilen Impfteams in den Alten- und Pflegeheimen. Die Anzahl der Impfungen hänge auch von den örtlichen Gegebenheiten ab. Es würde sowohl in großen Gemeinschaftsräumen als auch auf den Zimmern der Heimbewohner geimpft, berichtete Heida, der stolz war über die „sehr motivierten Mitarbeiter“, mit denen er zusammenarbeiten kann. Von den Heimbewohnern habe es im Vorfeld der Impfungen auch relativ wenig Nachfragen zu den Impfungen gegeben. Heida vermutete, dass die Senioren vorher von den Heimen ausreichend informiert worden seien.

Bewohner der Alten- und Pflegeheime sind für Impfungen sehr dankbar

„Die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen wurden sowohl von den Bewohnerinnen und Bewohnern, als auch von den Beschäftigten sehr dankbar angenommen. Alle sind froh, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, die Pandemieauswirkungen in den Pflegeeinrichtungen zu begrenzen. Die geimpften Personen haben den Impfstoff gut vertragen, es hat keine meldepflichtigen Nebenwirkungen des Impfstoffes gegeben. Die Impfungen waren durch das Organisationsteam des Impfzentrums sehr gut vorbereitet“, erklärt Dr. Ulrich Heida, ärztlicher Leiter des Impfzentrums. Bisher wurde in Alten- und Pflegeeinrichtungen in Schladen, Denkte, Sickte, Wolfenbüttel, Oelber und Cremlingen geimpft.

Der Einsatz der Mitarbeiter sei auch nicht ganz einfach zu koordinieren, wusste Steinbrügge. Teilweise stehen die Ärzte nur einige Stunden dem Impfzentrum zur Verfügung, weil sie nebenbei auch noch ihre Praxen betreiben müssen. Neben praktizierenden Ärzten hätten sich aber auch einige nicht mehr praktizierende Ärzte zur Mitarbeit im Impfzentrum bereiterklärt.

Anfang Februar sollen die beiden ersten Impfstraßen im Impfzentrum geöffnet werden

Noch ist das seit Mitte Dezember vollständig eingerichtete Impfzentrum im Komm an der Schweigerstraße noch nicht zum Impfen eingesetzt worden. Von dort starteten nur die zwei mobilen Impfteams. Anfang Februar sollen allerdings die ersten beiden Impfstraßen im Impfzentrum geöffnet werden, kündigte die Landrätin an. Ab 28. Januar soll vom Land die Hotline freigeschaltet werden, über die dann zunächst alle Menschen ab 80 Jahren sich Impftermine im inzwischen gut ausgeschilderten Impfzentrum an der Schweigerstraße besorgen können.

Steinbrügge wusste, dass das Land zuvor alle 80-Jährige anschreiben werde und mit den notwendigen Informationen versehen werde. Im Landkreis selbst überlegt man derzeit noch, in welcher Form man diesem Personenkreis bei der Anmeldung über Telefon oder Internet behilflich sein kann, wenn Hilfen benötigt werden. Ältere Menschen, die selbst nicht zum Impfzentrum fahren können, können sich über ihren Hausarzt Krankentransportscheine geben lassen, wusste die Landrätin.

Je Impfstraße können 20 Personen je Stunde geimpft werden

Zunächst will der Landkreis im Februar mit zwei Impfstraßen loslegen. Je Impfstraße können je Stunde etwa 20 Personen geimpft werden. Die Impfstraßen sollen von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet sein. Das Personal hat wegen der Arbeit unter Masken nach jeweils zwei Stunden den Anspruch auf eine halbstündige Pause. Deshalb wurde auch der Impfzeitraum so lang angesetzt. Wenn demnächst ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen sollte, dann wird das Impfzentrum eventuell auch am Wochenende geöffnet, denn der Landkreis will so schnell wie möglich alle impfen, die geimpft werden möchten, so die Landrätin.

Die Impfquote im Landkreis liegt derzeit bei etwa 1 Prozent

Derzeit beträgt die Impfquote im Landkreis gerade einmal 1 Prozent. Laut Zulassung des Impfstoffes können alle Personen ab 16 Jahren geimpft werden. Von der Anzahl der Einwohner hängt auch ab, wie viel Impfstoff der Kreis vom Land zugeteilt und angeliefert bekommt.

Abschließend stellte die Landrätin fest: „Das Team des Impfzentrums ist einsatzbereit und hoch motiviert. Die Impfstoffe sind derzeit das Nadelöhr. Wir müssen aber auch sehen, dass der Impfstoff in so kurzer Zeit entwickelt wurde und es die größte Impfkampagne seit Bestehen der Bundesrepublik ist. In den nächsten Wochen werden weitere Impfstoffe zur Verfügung. Damit werden wir dann immer mehr Menschen versorgen können. Ich danke allen, die dazu ihren Beitrag leisten, sehr herzlich.“