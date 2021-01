Der Landkreis Wolfenbüttel, hier ein Blick auf die Verwaltung, bietet Online-Seminare in der Jugendarbeit an.

Kreisjugendpflege Wolfenbüttel bietet Online-Kurse an

Die Kreisjugendpflege im Landkreis Wolfenbüttel bietet gleich mehrere Online-Fortbildungen zum Thema Digitalisierung und Vielfalt in der Jugendarbeit an. Im Februar und März gibt es insgesamt sechs etwa zweistündige Online-Seminare aus der Jugendarbeitspraxis, die jeweils von 18 bis 20 Uhr stattfinden. Der Besuch von drei Online-Seminaren ist gleichzusetzen mit einer sechsstündigen Fortbildung zur Verlängerung der Jugendleiterinnen- und Jugendleiter-Card Juleica.

Folgende Online-Seminare werden angeboten: Planung eines Online-Seminars (9. Februar), Gestaltung einer digitalen Gruppenstunde (18. Februar), Medienkompetenz in der Jugendarbeit (24. Februar), Interkulturelle Kompetenz in der Jugendarbeit (Referentin: Julia Nohn, Beauftragte für interkulturelle Kompetenz im Landkreis Wolfenbüttel, 2. März), Inklusion in der Jugendarbeit (10. März) und Queere Jugendarbeit (8. März).

Anmeldung ist bis zum 31. Januar möglich

Nach Anmeldung wird für die Teilnehmer ein Konto auf der Bildungs-Plattform I-Serv eingerichtet, der für die gesamte Dauer der Fortbildungsreihe genutzt wird. Auf diese Weise können Teilnehmer flexibel wählen, an welchen Online-Seminaren sie teilnehmen möchten.

Für die Teilnahme wird ein Computer, Laptop oder Tablet mit Internetzugang und ein Mikrofon sowie eine Kamera benötigt. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Information und Anmeldung bis zum 31. Januar bei der Kreisjugendpflege unter 05331 84 181 oder c.wiesner@lk-wf.de.

red