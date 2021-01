Wolfenbüttel schickt zwei Hilfstransporte nach Satu Mare

Trotz des harten Lockdowns ist es dem Freundeskreis Satu Mare gelungen, zwei große Transporter mit insgesamt 30 Tonnen Hilfsgüter auf die Reise zu schicken. Die Spenden seien in Wolfenbüttels rumänischer Partnerstadt gut angekommen und von der Caritas in Empfang genommen worden, sagte Axel Gummert, Vorsitzender des Freundeskreises.

Es war Ende Oktober vergangenen Jahres, als die Hilfsaktion wieder anlief. Dank eines Hygienekonzeptes konnte die Sammlung von Spenden wieder beginnen. „Das alles war für die Spender wie auch für diejenigen, die die Spenden in Empfang nahmen, nicht einfach“, erzählt Gummert. Abstände mussten eingehalten werden, ein Einbahnstraßensystem war am Exer am Sammelpunkt eingerichtet worden, um die Begegnungen der Menschen auf ein Minimum zu reduzieren.

Wolfenbütteler Helfer "mit Sachspenden überhäuft"

Doch kaum waren zwei Sammeltermine vergangen, musste die ganze Aktion abgesagt werden. Der erneute Lockdown kam dazwischen. „Trotzdem sind wir mit Sachspenden überhäuft worden“, bilanziert Gummert. So habe ein 36-Tonner mit Lebensmitteln und rund 1000 Weihnachtspaketen und -Päckchen für Erwachsene und Familien mit Kindern gepackt werden können.

Die Altstadtbäckerei Richter schickte nicht nur jeweils eine Tonne Mehl, Zucker und Öl, sondern auf besonderen Wunsch der rumänischen Caritas auch eine Palette mit Vollmilchpulver auf die Reise. Die Mühle Rüningen steuerte eine weitere Tonne Mehl bei. Die Schlachtereien spendeten wieder Wurst und Schmalz in Dosen. „Hinzu kam, dass sehr viele Einzelspender Lebensmittel und Hygieneartikel an unserer Sammelstelle abgegeben hatten“, berichtet der Vorsitzende des Freundeskreises weiter.

Neue Nachrichten aus Satu Mare

Inzwischen hat er auch neue Nachrichten aus Satu Mare erhalten. So seien die Bedingungen wegen der Corona-Pandemie für die Caritas erheblich schwieriger geworden. Einrichtungen für Kinder hätten geschlossen werden müssen. Dennoch kümmere sich die Caritas um die Kinder und deren Familien.

Derzeit könnten die gespendeten Lebensmittel auch nicht - wie sonst üblich - zentral ausgegeben werden. Die Spenden müssten vielmehr einzeln mobil verteilt werden. „Ich hatte Telefonkontakt und habe erfahren, dass alle Weihnachtspakete angekommen und verteilt sind. Auch die Lebensmittel erreichen die Menschen“, sagt Gummert.

Die nächste Spendenaktion ist für Mai/Juni dieses Jahres geplant. Er sei zuversichtlich, dass das wieder klappen werde.