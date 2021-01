Wolfenbüttel: Feuerwehr und Polizei erleben ruhige Silvesternacht

Es war laut Wolfenbüttels Feuerwehr und Polizei ein ruhiger Jahreswechsel. Laut einem Feuerwehrsprecher gab es in der Silvesternacht keinen Einsatz im Stadtgebiet von Wolfenbüttel. Um kurz vor 8 Uhr aber, am 1. Januar, sei die Ortsfeuerwehr Fümmelse und Wolfenbüttels ausgerückt – im Bereich „Am Rehmanger“ brannte ein Müllcontainer.

Auch für die Polizei sei es laut einem Sprecher eine ruhige Nacht gewesen. „In der Stunde zwischen Mitternacht und 1 Uhr gab es ein paar Ruhestörungen. Das war aber alles harmlos.“ Dennoch habe es ein paar Vorfälle vor und nach dem Jahreswechsel gegeben. Am Freitag zwischen 0.20 Uhr und 1.10 Uhr haben laut Polizeiangaben auf der Lindener Straße und Rubensstraße bislang unbekannte Personen Autofahrern die Durchfahrt versperrt und sie zum Anhalten genötigt. Betroffene Autofahrer werden geben, sich mit der Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 in Verbindung zu setzen.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auto wird durch Explosion beschädigt

Auf der Hellerstraße in Wolfenbüttel haben Unbekannte zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr einen Briefkasten mit Pyrotechnik beschädigt. Durch die Wucht der Explosion sei außerdem die Fensterscheibe eines davor geparkten Autos beschädigt worden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

In der Gemeinde Cremlingen haben Einbrecher die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses genutzt. Laut Polizeiangaben seien die Täter am 31. Dezember zwischen 21.27 und 22.30 Uhr in das Haus in Hordorf gewaltsam eingedrungen. Angaben zum Diebesgut und zur Höhe des Sachschadens werden nicht genannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05331) 9330 zu melden.

Polizei kündigte verstärkte Kontrollen an

Verstöße gegen die geltenden Corona-Richtlinien habe es laut einem Polizeisprecher nicht gegeben. Die Beamten haben im Vorfeld des Jahreswechsels verstärkte Kontrollen angekündigt. Im Fokus der Einsatzkräfte stand die Einhaltung der aktuellen Corona-Beschränkungen – insbesondere das Ansammlungsverbot und das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen auf belebten, öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Flächen.

Dieser Text wird aktualisiert.