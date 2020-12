Corona-Impfaktion in Wolfenbüttel soll nächste Woche starten

In der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres kann es losgehen. Die ersten Bürger Wolfenbüttels sollen dann gegen das Coronavirus geimpft werden. Das bestätigt der Landkreis Wolfenbüttel auf Nachfrage unserer Zeitung. Derzeit werde alles für die Impfaktion vorbereitet. „Geimpft werden zunächst Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte in den Alten- und Pflegeheimen durch Mobile Impfteams", sagt Landkreissprecher Andree Wilhelm auf Nachfrage unserer Zeitung.

Es gibt im Landkreis Wolfenbüttel zwei Mobile Impfteams, bestehend aus jeweils einem Arzt oder einer Ärztin, einer impfberechtigten Person sowie einer Verwaltungsfachkraft zur Dokumentation.

Pflegeheime bereiten alles vor

"Derzeit erfolgen vorbereitende Arbeiten durch die Pflegeheime – diese stellen entsprechende Listen zusammen“, sagt Wilhelm. Wenn diese Listen vorliegen, plane der Landkreis in Abhängigkeit von den gelieferten Impfstoffmengen die Impftermine. Die zentrale Terminvergabe für die Impfzentren wiederum – in Wolfenbüttel ist es das Komm in der Schweigerstraße – erfolge über das Land, so Wilhelm weiter.

Das Land habe signalisiert, dass die Terminvergabe in der ersten Kalenderwoche des Jahres zur Verfügung stehe. Dafür richtet das Land Niedersachsen eine Onlineplattform ein, über die sich die Bürger anmelden können. Das werde jedoch erst möglich sein, sobald Niedersachen mehr Impfstoff bekommt, heißt es auf der Homepage des Landes.

Impfung in Hausarztpraxen erst später möglich

Weiter heißt es: Sobald alle Alten- und Pflegeheime in den besonders belasteten Gebieten mit Impfstoff versorgt sind, werden alle anderen in der ersten Gruppe impfberechtigten Menschen informiert, dass auch sie geimpft werden können. Dann könnten alle Menschen, die 80 Jahre alt oder älter sind, einen Impftermin vereinbaren.

Wann genau das sein wird, stehe noch nicht final fest. Zu einem späteren Zeitpunkt sei auch eine Impfung in Hausarztpraxen vorgesehen. „Das ist aber erst möglich, wenn weitere Impfstoffe zugelassen sind, die leichter zu handhaben sind als der BionTech-Impfstoff“, sagt Landkreissprecher Wilhelm.

