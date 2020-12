An den Weihnachtstagen haben bislang noch nicht ermittelte Täter die Scheibe eines Kassenhäuschens am Sportplatz in Ahlum eingeschmissen. Wie die Polizei weiter berichtet, hätten Vereinsmitglieder die Beschädigung am zweiten Weihnachtstag festgestellt. Es sei Sachschaden entstanden.

Bei der Sicherung der scharfkantigen Glasreste habe sich ein Helfer verletzt. Täterhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 entgegen.

