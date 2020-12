Jahresrückblick: Wie Wolfenbütteler Gastronomen Corona bewältigen

Die Gastronomie im Landkreis Wolfenbüttel durchlebt im Jahr 2020 einer größten Krisen ihrer Geschichte. Die Corona-Pandemie trifft die Gaststätten, Restaurant, Cafés und Kneipen hart. Schließung, Außer-Haus-Verkauf, Wiedereröffnung und die erneute Schließung – es geht seit März förmlich hin und her.

Mit dem ersten Lockdown von April bis Mai heißt es auch die Gastronomiebetriebe im Landkreis Wolfenbüttel: Schließung! Nur ein Außer-Haus-Verkauf ist gestattet. Einige richten einen Lieferservice ein, andere öffneten ihre Fenster und verkaufen über die Fensterbank ihre kulinarischen Spezialität. Es gibt aber auch Restaurants, die während des Lockdowns komplett geschlossen blieben und auch anschließend zu kämpfen haben. Wie beispielsweise das „Zum Glück“ im Wolfenbütteler Löwentor am Schlossplatz und das l’Oliveto in der Langen Herzogstraße.

Besucher sind verunsichert

„Wir können derzeit nicht kostendeckend arbeiten“, sagte Inhaber Peter Schittko im Gespräch mit unserer Zeitung im Mai. Die Gäste seien verunsichert und würden deshalb nicht in die Restaurants kommen. Als Gründe für die Schließung führte er die ausbleibenden Gäste und damit verbunden massive Umsatzeinbrüche an. Schittko: „Die Gäste sind einfach verunsichert. Viele verzichten auf den Besuch im Restaurant aus Angst vor einer Ansteckung und weil die unbeschwerte Geselligkeit fehlt.“

Im Sommer entspannt sich die Corona-Situation im Landkreis Wolfenbüttel – auch bei den Gastronomen. Zwar darf nur jeder zweite Platz besetzt werden – auch müssen die Tische einen Zwei-Meter-Abstand von einander haben, jedoch öffnen viele Restaurants und Cafés wieder ihre Türen und Terrassen für die Gäste.

Unterstützung kommt zudem von der Stadtverwaltung Wolfenbüttels. Die Sondernutzungsgebühren für das Aufstellen von Tischen, Ständen und Werbung werden in Wolfenbüttel dieses Jahr wegen Corona nicht erhoben. Der Verwaltungsausschuss der Stadt Wolfenbüttel ist dem Antrag des Bürgermeisters gefolgt, im Jahr 2020 auf die Sondernutzungsgebühren in der Innenstadt zu verzichten, die Einzelhändler sowie Betreiber von Gaststätten und Restaurants für die Aufstellung von Tischen, Stühlen, Verkaufsständen und Werbeträger im Außenbereich an die Stadt entrichten.

Hoffen auf bessere Zeiten

Im Herbst haben sich viele Gastronomen auf die kältere Jahreszeit vorbereitet. Felix Leukroth von der Bar „Zimmerhof 13“ beispielsweise hat Pavillons und Infrarot-Strahler aufgestellt, um seine Gäste auch weiterhin draußen bewirten zu können. Jedoch wendet sich das Corona-Infektionsgeschehen nicht zum Guten – ganz im Gegenteil. Im November müssen sämtliche Gastronomie-Betriebe wieder schließen. Nur ein Außer-Haus-Verkauf ist gestattet.

Dieser laufe aber auch nur schleppend. Viele Gäste bleiben aus und auch die Zuschüsse vom Land und Bund seien noch nicht ausgezahlt, sagen Steffi und Nourdin Tires vom Feinkostladen Tires in Wolfenbüttel. Bei anderen Gastronomen sei das Geschäft komplett zusammengebrochen. Alfio Fichera, Chef des Vinum Italicum am Schiffwall, erzählt, dass der Abholservice kaum genutzt werde und bis zu 90 Prozent der Umsätze eingebrochen sei.

Unklar ist, wann die Restaurants wieder öffnen dürfen. „Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Es wird auch wieder bessere Zeiten geben“, hofft Felix Leukroth vom Zimmerhof 13.

