Händler am Stadtmarkt wünschen sich Wochenmarkt zurück

Schlossplatz statt Stadtmarkt – Der Wochenmarkt musste in diesem Jahr pandemiebedingt den Standort wechseln. Der Einzelhandel spürt das, und zwar deutlich: „Seit der Zeit vor der Verlegung ist der Umsatz in meinem Landen um circa 30 Prozent zurückgegangen“, schätzt etwa Heike Wagner . Sie ist die Inhaberin des Bekleidungsgeschäfts „XXL-Mode für sie und ihn“ direkt an dem Platz im Zentrum der Innenstadt. „Der Stadtmarkt ist abgehängt“, befindet sie. Und mit diesem Urteil steht sie nicht allein da.

Seit Ende März findet der Wolfenbütteler Markt auf dem Schlossplatz statt

Auch Ilona Fricke spürt die Abwesenheit des Wochenmarktes . Sie führt zusammen mit ihrem Mann ein Antiquitätengeschäft mit Café an der Ecke zum Kornmarkt. Um 50 Prozent im Vergleich zu vorher sind ihre Umsätze gesunken. Doch sie wiegelt ab. Ob es der neue Standort des Wochenmarktes ist oder die Pandemie? Schwer zu sagen. Fest stehe nur, dass sie früher zu zweit oder zu dritt an Samstagen im Laden stehen mussten – heute könne eine Person die Kundschaft bewältigen. „Die Zeiten sind halt so, wie sie sind“, sagt sie lakonisch.

Heike Wagner denkt laut darüber nach Wolfenbüttel zu verlassen. Ein Jahr gibt die Helmstedterin dem Standort noch. Foto: Frank Spyra

Ende März war der Markt aufgrund des Coronavirus auf den Schlossplatz verlegt worden, um die Sicherheitsabstände einhalten zu können. Seitdem gab es zwei Umfragen, ob der Markt vor dem Schloss bleiben oder ob er an seinen angestammten Platz auf dem Stadtmarkt zurückkehren solle. War bei der ersten Erhebung eine Mehrheit für den Verbleib auf dem Schlossplatz, sprachen sich die meisten Teilnehmer der zweiten Umfrage für eine Rückkehr zum Stadtmarkt aus.

In der Lotto-Ecke am Kornmarkt ist der Umsatz an den Markttagen um 30 bis 40 Prozent eingebrochen. Das schätzt Kathrin Uhlenhaut , die seit fast zehn Jahren hinter dem Tresen des kleinen Kiosks steht. Wegen der Pandemie kämen weniger Menschen in die Stadt, die Abwesenheit des Wochenmarktes tue sein übriges. „Es wäre schön, wenn der Markt wieder hier herkommt“, wünscht sie sich.

Suer Tekin schloss seinen Laden zwischenzeitlich sogar für einen Monat. Die hohen Fixkosten des Le Bosphore seien der Grund dafür gewesen. „An Markttagen hatten wir früher um 10.30 Uhr geöffnet“, erzählt er, „doch seit der Markt verlegt ist, öffnen wir um 12 Uhr.“ Mittwochs und Samstag seien vormittags immer 15 bis 20 Kunden gekommen. Die fehlten jetzt, so Tekin.

Kein Markt, keine Parkplätze – die Stadt verwaist

"Wolfenbüttel ist kein Einkaufserlebnis mehr." Susanne Böbel, Inhaberin der Schlossapotheke, wünscht sich eine lebendigere Innenstadt. Foto: Frank Spyra

„Es war besser, als der Markt auf dem Stadtmarkt war“, erinnert sich Susanne Böbel . Ihr gehört die Schlossapotheke am Krambuden. Die Leute sprängen am Schloss kurz aus dem Auto und führen wieder weg. Als der Markt auf dem Stadtmarkt stattfand, sei die Innenstadt belebter gewesen. Diese Rückmeldung erhalte sie auch von ihren Kunden. Auch sie habe Mittwochs und Samstags eine Person mehr beschäftigt – doch jetzt nicht mehr.

Aber es ist nicht nur der fehlende Markt, der den Anliegern Sorgen bereitet. Der Mangel an Parkplätzen, da sind sich Wagner, Tekin und Böbel einig, halte potenzielle Kunden davon ab zum Einkaufen in die Stadt zu fahren. Gerade ältere Menschen und solche mit Behinderungen kämen nicht mehr. Die Wege seien zu weit, so Modegeschäft-Inhaberin Wagner. „Ende nächsten Jahres“, so die Helmstedterin, „ist meine Laufbahn hier beendet.“ Seit die Parkplätze weg sind, wurde es schlechter.

Maskenfreie Inseln für die Einkaufszone?

Wegen der Maskenpflicht verkaufe Tekin so gut wie keine Getränke zum Mitnehmen. Am Ende der Maskenpflicht-Zone ist der Kaffee kalt. Er fühlt sich benachteiligt gegenüber Geschäften, die jenseits der Mundschutz-Zone liegen. Er schlägt „Inseln“ vor, an denen die Masken für den Verzehr kurz abgesetzt werden können.

Kurzfristige Abhilfe in Sachen Marktlage ist derweil nicht in Sicht. „Bis zum 10. Januar bleibt der Markt voraussichtlich auf dem Schlossplatz“, sagt Anette Grube von der Stadt. Solange die Maßnahmen bestünden, sei alles Spekulation. Und die Parkplätze? „Das ist politisch so gewollt“, antwortet Grube.

