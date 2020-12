Warum sind an der Bundesstraße 1 zwischen Cremlingen und Destedt-Schandelah Leitplanken gebaut worden?

Das fragt unsere Leserin Monika Hasselbach aus Cremlingen.

Die Antwort recherchierte Stephanie Memmert.

Monika Hasselbach schreibt in ihrer Mail an die Redaktion, dass sie sich als Autofahrerin auf der Bundesstraße 1 (B1) nun eingeklemmt fühle. „Ein Halten aus irgendeinem Grund ist nicht möglich, da es keinen Standstreifen gibt, nur ab und zu einen Durchlass zum Acker.“ Zurzeit würden doch alle Gelder für die Corona-Pandemie benötigt und hier erfolge ihrer Meinung nach „eine Verschwendung von Material und Geld in hohem Maße“. Unsere Leserin will wissen, welche Vorteile die neue Bebauung gegenüber dem früheren Zustand hat?

Auch Dieter Essmann aus Cremlingen beschwert sich darüber. Er sagt, die Planken trennten den Radweg von einem Feldweg ab, in den Radfahrer nun nicht mehr einbiegen könnten. Essmann bezieht sich auch auf einen Bericht in unserer Zeitung über den Sternhausberg bei Wolfenbüttel, wo ebenfalls neue Planken gebaut wurden.

Es handelt sich um Schutzplanken, die die Verkehrsteilnehmer schützen sollen

Henning Schwägermann, Fachbereichsleiter Betrieb und Verkehr im Geschäftsbereich Wolfenbüttel der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, stellte zunächst klar, dass es sich um Schutz- und nicht um Leitplanken handele, weil sie die Verkehrsteilnehmer schützen und nicht leiten sollten. Das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur habe die Behörde aufgefordert, alle feststehenden Hindernisse, die dichter als 4,50 Meter stünden, zu schützen.

Schwägermann: „In der Regel sind das Bäume. Manchmal kann es auch ein Schild sein.“ Der Grund dafür sei, dass Niedersachsen führend bei Straßenverkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang sei, in denen Fahrzeugführer von der Straße abkämen und einen Straßenbaum rammten. Gleichwohl gelte die Aufforderung des Ministeriums nicht nur für Niedersachsen, sondern für alle Bundesländer.

Bei einem Unfall würden die Fahrzeuge in die Schutzplanke fahren

„Die Schutzplanken dienen also der Verkehrssicherheit“, so Schwägermann. Bei einem Unfall würde ein Fahrzeug in die Schutzplanke fahren. Dabei würde zwar der Lack erheblich zerkratzt , aber eine Kollision mit einem Baum könne auf diese Weise verhindert werden.

Schwägermann ging auch darauf ein, dass unsere Leserin sich nun mit ihrem Fahrzeug auf der Straße eingeengt fühle. „Wenn ich zum Beispiel eine Reifenpanne hätte, würde ich versuchen, bis zur nächsten Feldzufahrt zu kommen, um dort von der Straße abzubiegen“, rät er. Die Schutzplanken seien in diesen Bereichen ausgesetzt.

Alle Bundesstraßen werden mit Schutzplanken versehen

Seit drei Jahren schon gelte die Anweisung, die Bundesstraßen mit Schutzplanken zu versehen. Sie werde nach und nach umgesetzt. Allerdings werde dadurch die Straßenbreite nicht verringert. An der

B 1 seien Schutzplanken zwischen Cremlingen und Königslutter gebaut worden. Das Investitionsvolumen dafür habe rund 690.000 Euro betragen. Die Schutzplanken seien größtenteils beidseitig angebracht worden. Auf dem Abschnitt Cremlingen/Abbenrode gebe es zahlreiche schützenswerte Bäume in einer dort einzigartigen Baumreihe. Bereits durch Unfälle beschädigte Bäume würden ersetzt. Ziel sei es, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern.

Da die Strecke überwiegend gerade verlaufe, sei sie nicht mit Unterfahrschutz ausgestattet. Solche Schutzeinrichtungen würden in gefährlichen Kurven angebracht. Sie sollen verhindern, dass Motorradfahrer bei einem Sturz unter die Planken geraten und sich schwerste bis tödliche Verletzungen zuziehen.