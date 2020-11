„Wie Autokino“ – Wolfenbüttels Kirchen planen Weihnachten

Die Corona-Pandemie sorgt derzeit für viele verschlossene Türen. Neben Restaurants und Kneipen müssen auch Theater, Museen und die Weihnachtsmarktbuden geschlossen bleiben. Die christlichen Kirchen im Landkreis dürfen laut der aktuellesten Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen geöffnet bleiben. Wir haben nachgefragt, wie die Gemeinden die Adventszeit gestalten wollen und wie der Weihnachtsgottesdienst geplant ist.

„Gottes Tür steht offen!“ – Das ist das Motto der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien und St. Trinitatis für die Adventszeit. Und diese Tür soll fast immer und für jedermann offen stehen – ab Dienstag, 1. Dezember. „An jedem Tag gibt es Andachten, Meditationsstationen und Erzählfigurenlandschaften“, sagt Pfarrerin Ina Naumann-Seifert gegenüber unserer Zeitung.

Kurze Andacht nach dem Wochenmarkt

Beispielsweise können die Wolfenbütteler in der Hauptkirche Beatae Mariae Virginis dienstags und donnerstags um 17 Uhr an einer Andacht teilnehmen. Mittwochs um 12 Uhr werde es – passend zur Wochenmarktzeit – eine Adventsandacht mit Musik geben.

Freitags gibt es um 15 Uhr in St. Trinitatis eine Andacht für Kinder, Jugendliche und Familien. „Wir haben bewusst kleinere und kürzere Formate gewählt. So entzerren wir alles ein wenig und geben den Menschen die Möglichkeit, unverbindlich vorbeizukommen“, sagt Propst Dieter Schultz-Seitz.

Kürzere Gottesdienste soll es auch in den Gemeinden der Propstei Wolfenbüttel am Heiligen Abend geben. Es seien aber auch Live-Übertragungen und aufgenommene Krippenspiele geplant – für alle, die lieber daheim bleiben möchten. Beispielsweise zeigt die Dreieinigkeitsgemeinde Salzdahlum-Apelnstedt-Volzum das Krippenspiel am Heiligabend von 16 bis 20 Uhr als Dauerschleife über einen Beamer in der Kirche.

Gottesdienste via Live-Stream

Auch die katholische Pfarrei Wolfenbüttel musste für den Corona-Advent ihr Gottesdienst-Programm umgestalten. So sind, ähnlich wie bei der evangelischen Propstei, mehr Andachten geplant. Beispielsweise gibt es am Sonntag neben dem normalen Gottesdienst um 11 Uhr in der St. Petrus-Kirche eine musikalische Andacht um 17 Uhr. „Für die Gottesdienste bitten wir allerdings um vorherige Anmeldung“, sagt Christiane Kreiß, Fachleitung für Recht und Koordination. Den nächsten Gottesdienst via Live-Stream gebe es am 20. Dezember, zum 4. Advent.

„Wir merken, dass den Menschen der Kontakt fehlt. Deswegen haben wir momentan ganz gute Anmeldezahlen für die Gottesdienste“, so Kreiß.

Für Heiligabend plant die Pfarrei mit ihren Kirchen in Wolfenbüttel, Schöppenstedt, Heiningen und Dorstadt kurze Andachten im Freien.

Auto-Gottesdienst auf der Werla?

Ein Auto- und Trecker-Gottesdienst fand bereits an Pfingstsonntag in Lucklum statt. Foto: Karl-Ernst Hueske / Archiv

Einen Gottesdienst im Freien wird es zu Weihnachten auch in Schladen-Werla geben. Pfarrer Frank Ahlgrim plant zwei Auto-Gottesdienste. „Das wird ein wenig wie Autokino. Ein Beamer überträgt das Gefilmte live auf eine große Leinwand.“

Ein Gottesdienst soll auf dem Hartplatz des Sportplatzes Gielde stattfinden. Die zweite Christvesper sei bei der Kaiserpfalz angedacht. Dort müssen wir aber noch einmal überlegen, ob das logistisch möglich ist“, sagt Ahlgrim. Mit 50 bis 70 Autos rechnet der Pfarrer pro Veranstaltung. Ein Sattelschlepper soll dann eine Bühne herrichten, der Altar besteht voraussichtlich aus Stroh. „Das wird in diesem Jahr bisschen anders als sonst. Ich bin dennoch zuversichtlich, dass wir viele damit erreichen können“, sagt Ahlgrim.

Haben Sie weitere originelle Gottesdienst-Ideen? Schreiben Sie uns an redaktion.wolfenbuettel@bzv.de .