Wolfenbütteler Weihnachtsinitiativen sorgen für Adventsstimmung

Das erste Adventswochenende im Corona-Jahr 2020: In Wolfenbüttels Fußgängerzone duftet es nicht nach gebrannten Mandeln oder leckeren Glühwein – nur aus den Geschäften schallen Weihnachtslieder. Zwar gibt es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone, dennoch zeigen Wolfenbütteler, was trotz Lockdowns in der Adventszeit möglich ist. Wir stellen drei Wolfenbütteler Weihnachtsinitiativen vor.

Da wäre zum Beispiel die Gruppe „Handmade“. Acht Frauen und Männer haben sich für drei Samstage in ein leerstehendes Ladenlokal an der Langen Herzogstraße – gegenüber dem Restaurant l’Oliveto – eingemietet und bieten selbst gemachte Dinge an – am heutigen Samstag öffnet die Gruppe die Ladentür.

Markt der schönen Dinge in Wolfenbüttel

„Hier entsteht unser Markt der schönen Dinge. Wir wollen in der Adventszeit ein bisschen

Beim Markt der schönen Dinge gibt es allerhand Selbstgemachtes zu erstehen - für den guten Zweck. Foto: Tobias Schneider

Weihnachtsstimmung verbreiten und etwas für den guten Zweck tun“, verrät Karen König. An neun Ständen bietet die Gruppe unter anderem selbst gestrickte Wollmützen, Babyjacken, Gestecke, Kränze und Stoffpüppchen an. Des Weiteren gibt es Kuchen zum Mitnehmen. Der Erlös des Verkaufs soll an Brot für die Welt gespendet werden.

„Eigentlich mieten wir uns für einen Samstag am letzten verkaufsoffenen Wochenende im Jahr in Wolfenbüttel in ein leerstehendes Ladenlokal ein und bieten unsere selbst gemachten Sachen an. Da es in diesem Jahr leider nicht möglich war, haben wir jetzt in der Weihnachtszeit drei Samstage gefunden, an denen wir hier sein können“, erzählt König. Sie habe einfach beim Vermieter nachgefragt und dieser habe schnell eingewilligt.

Ladenlokal statt Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt 2020

Ähnlich habe es Marion Kirkham gemacht. Auch sie hat einen Makler kontaktiert, welcher für sie ein kleines Ladenlokal ausfindig gemacht hat. Seit dem 20. November befindet sie sich nun fast gegenüber dem Laden der Gruppe „Handmade“ an der Langen Herzogstraße. „Eigentlich würde ich jetzt auf dem

Marion Kirkham hat sich über die Advents- und Weihnachtszeit ein Ladenlokal angemietet. Eigentlich würde sie mit ihrem Stand auf dem Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt stehen. Foto: Tobias Schneider

Weihnachtsmarkt meine Marmeladen anbieten. Das geht leider nicht. Ich bin aber froh, dass es jetzt so möglich ist“, sagt Kirkham.

Dabei stellt sie fest, dass der kleine, schmale Laden so manche Vorteile mit sich bringt. So habe sie jetzt mehr Möglichkeiten, ihre rund 60 Marmeladen-, 30 Essig-, und 18 Likörsorten zu lagern. Zudem sei es wärmer und trockener. „Der Weihnachtsmarkt fehlt mir dennoch. Das ist noch einmal ein ganz anderes Gefühl“, sagt Kirkham. Bis zum Jahreswechsel will sie ihre Marmeladen noch anbieten. Auf dem Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr wolle sie dann wieder ihren Stand in der Nähe der Bude von Hajo’s Feuerzangenbowle aufbauen.

Hajo Palm spendet an Peter-Räuber-Schule

Apropos Hajo’s Feuerzangenbowle: Hajo Palm und sein Team stehen am heutigen Samstag im Eingangsbereich des Bekleidungsgeschäfts Erdbrink & Vehmeyer in der Kommißstraße. Im Angebot ist aber keine Feuerzangenbowle. „Es gibt unter anderem Gutscheine für den ersten Nach-Corona-Weihnachtsmarkt sowie Rezepte aus ‘Hajos leckerer Weihnachtsbäckerei’“, verrät Palm. Von jedem verkauften Stück, spendet das Team zwei Euro an die Peter-Räuber-Schule.

Eigentlich wären auch spezielle Mund-Nasen-Bedeckungen dabei gewesen, diese seien aber bereits nach zwei Stunden vergriffen. In drei Wochen, am 18. und 19. Dezember, will Palm aber wieder vor Ort sein – mit Masken-Nachschub.

