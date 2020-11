Widekind-Loge unterstützt Wolfenbütteler Kinderschutzbund

Eigentlich wollte der Kinderschutzbund Wolfenbüttel in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen feiern. Doch es kam anders wegen Corona. Die Widekind-Loge Wolfenbüttel unterstützte im Jubiläumsjahr zwei Projekte, heißt es in einer Mitteilung. Vertreter der Loge überreichten einen Scheck über

3300 Euro an Vorsitzende Ulrike Hesselbach und ihren Stellvertreter Herbert Theissen. Logen-Obermeister Detlev Rust habe erläutert, dass die Digitalisierung gerade in dieser Zeit ein Umdenken in den Kindertagesstätten erfordere.

Lernwerkstatt Digifanten ist gestartet

Der Kinderschutzbund habe im September die Lernwerkstatt „Digifanten“ eröffnet. Hier sollen Vorschulkinder erste Erfahrungen machen. Es gehe darum zu verstehen, wie Technik funktioniere, wie Technologien aufgebaut seien und wie digitale Entwicklungen unser Leben beeinflussten.

Das zweite Projekt bezieht sich auf Alleinerziehende

Mit dem zweiten Projekt, das die Loge unterstütze, wolle der Kinderschutzbund noch in 2020 starten: „Alleinerziehende – wahre Allronder“. Der Altmeister der Loge, Harry Döring, habe die Bedeutung des Projekts betont. Im Jobcenter Wolfenbüttel seien fast 600 Alleinerziehende registriert. In neun von zehn Fällen sei die Mutter alleinerziehender Elternteil. Der Kinderschutzbund wolle im kleinen Rahmen dafür sorgen, dass es den Allroundern gut gehe, damit es auch den Kindern gut gehe. Mit der Spende wolle die Widekind-Loge einen Beitrag leisten, um Kindern die Zukunft ein wenig zu erleichtern, die Arbeit des Kinderschutzbundes in den zurückliegenden 40 Jahren würdigen und danke sagen, heißt es.

red