Der Okerwanderweg in Wolfenbüttel wird beleuchtet

Die Baumaßnahme war in den städtischen Fachausschüssen lange Zeit umstritten. Aber dann gab es doch eine Mehrheit für den Ausbau. Nun hat die Baumaßnahme schon begonnen und sie wird noch in diesem Jahr zum Abschluss kommen, war von der Stadtverwaltung zu erfahren. Die Rede ist von der Beleuchtung des Okerwanderweges zwischen Drei-Linden-Brücke und Lindenhalle.

Die ersten Lampen stehen dort bereits, auch wenn sie noch nicht angeschaltet wurden. Und die Standorte für die restlichen Lampen sind schon am Rande des beliebten Fuß- und Radweges markiert worden. Die Bauarbeiten erfolgen dort abschnittsweise, so dass immer nur ein Teil des Weges vollständig gesperrt werden muss. Dazu bemerkte die Pressestelle der Stadt: „Die Arbeiten können nur unter einer Vollsperrung des Bereichs erfolgen, daher ist beabsichtigt in drei Bauabschnitten vorzugehen.“ Die Arbeiten können nämlich nur unter einer Vollsperrung des Bereichs erfolgen, denn im Baubereich können keine geeigneten Flächen zur Durchquerung des Baubereiches angeboten werden. Fußgänger und Radfahrer werden im jeweiligen Bauabschnitt innerhalb der Drei-Linden-Siedlung umgeleitet. Die Stadt Wolfenbüttel bittet deshalb darum, der jeweils ausgeschilderten Umleitung zu folgen.

So sehen die Lampen am Okerwanderweg aus. Foto: Karl-Ernst Hueske

Die Stadt Wolfenbüttel setzt mit dieser Beleuchtungsmaßnahme den nächsten Abschnitt des vom Rat der Stadt beschlossenen Sport- und Laufwegekonzeptes um. Zwischen dem „Drei Linden-Weg“ und der Lindenhalle werden dafür auf einer Länge von 830 Metern Arbeiten notwendig. Die Beleuchtung ist baugleich zu den bereits am Stadtgraben und am Verbindungsweg Teichgarten installierten Leuchten.

Insbesondere die beleuchtete Laufstrecke rund um den Stadtgraben wird gerade in dieser dunklen Jahreszeit von Läufern sehr gut angenommen. Davon kann sich jeder Einwohner bei einem abendlichen Spaziergang – oder noch besser bei einem Lauf – rund um den Stadtgraben überzeugen. Die gute Annahme dieses Laufweges spricht auch für die Beleuchtung weiterer Laufstrecken im Stadtgebiet.

Die Baumaßnahme am Okerwanderweg wird rund sechs Wochen betragen und somit noch in diesem Jahr beendet. Dann besteht eine durchgehend beleuchtete Laufstrecke von der Lindenhalle bis zum Stadtgraben.