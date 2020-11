Blogger-Ehepaar Meurer erkundet einige Wochen Wolfenbüttel

„Wir sind Profi-Urlauber.“ Wer kann so etwas heutzutage von sich behaupten? Monika und Achim Meurer sagen diesen Satz. Und sie beschreiben damit ihr tägliches Tun in wenigen Worten. Das Ehepaar aus dem Rheinland führt ein Leben aus dem Koffer, wohnungs- und hausstandslos. 2015 gaben beide Haus und Garten auf, ziehen seitdem durch Deutschland und Europa.

Viel benötigen die Reiseblogger nicht

Auto, Kamera, Handy, Laptop, Stift und Schreibblock – mehr benötigen die Reiseblogger nicht, um Geschichten über Kleinode einer Region zu erzählen, in der sie sich gerade befinden, um Foto-Storys in und über Landschaften oder Unternehmen aus ihrem Blickwinkel zu machen. Die beiden Digital-Nomaden waren im Auftrag des Tourismusverbandes Nördliches Harzvorland für einige Wochen in Wolfenbüttel und im Nördlichen Harzvorland unterwegs, um das Projekt „Zukunftsfit im Tourismus“ voranzutreiben. „Es handelt sich um ein Leitprojekt der Stiftung Zukunftsfond Asse, die das Projekt maßgeblich finanziell fördert“, sagt Björn Reckewell, Geschäftsführer des in Wolfenbüttel ansässigen Tourismusverbandes. „Die Meurers sind an der Idee beteiligt und führen es in unserem Auftrag aus.“

Worum geht’s? Gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten will der Tourismusverband seine Partner (Beherbergungsbetriebe, Sport- und Freizeitangebote, Gastronomie, Sehenswürdigkeiten, kulturelle Einrichtungen) unterstützen und stärken. Wo drückt ihnen der Schuh? Was sind gerade die größten Herausforderungen? Monika und Achim Meurer sagen: „Wir konnten konkret helfen.“ Sie besuchten die Projektpartner, die sich beim Tourismusverband gemeldet hatten, mindestens einmal, in einigen Fällen gab es bis zu drei Gesprächstermine. Egal, ob es der Café-Besitzer ist, der Einzelhändler, der Vereinsvorstand, der Restaurantbetreiber, der Hotelier oder der Besitzer einer Ferienwohnung. „So ein Gespräch kann drei Stunden und länger dauern“, sagt Monika Meurer. Welche Fragen stellte die Tourismus-Expertin? „Wie soll die Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband aussehen? Welche Fortbildungen wünschen sie sich? Nutzen sie Social-Media-Plattformen wie Instagram? Sind sie Inhaber ihres Google-Maps-Eintrags? Viele Gesprächspartner schauten mich zunächst verdutzt an, bei vielen ging aber auch die Lampe an“, sagt Monika Meurer.

Unternehmen müssen heute anders geführt werden

„Die Gesellschaft und das Käuferverhalten haben sich geändert. Unternehmen können heute nicht mehr geführt werden wie vor 20 Jahren.“ Aufmerksam mache ein Unternehmen heute auf sich im Internet. „Die Eigen- und Außendarstellung läuft visuell ab.“ Viele Gesprächspartner hatten Nachholbedarf. „Bei 19 unserer 20 Besuche brauchten die Leute professionellere Fotos“, erzählt Monika Meurer. „Viele, große und einladende Fotos sind heute wichtig. Fotos, die auch die junge Generation ansprechen. Junge Menschen zum Beispiel beeinflussen oft ihre Eltern bei der Entscheidung für ein Ferienziel, weil sie tolle Fotos im Internet gesehen haben.“ An dieser Stelle kam Achim Meurer ins Spiel. Während Monika Meurer „die Frau für die Buchstaben“ ist, rückte ihr Mann Menschen und Motive mit seiner Kamera ins rechte Licht. „Am Ende waren alle offen und dankbar für unsere Hilfe", sagt Achim Meurer.

Einmalig 100 Euro zahlen Unternehmen für die Beratungsleistung an den Tourismusverband, den Rest decken die Mittel der Stiftung Zukunftsfond Asse. Im Frühjahr 2021 kehren die Meurers für Runde zwei des Projekts „Zukunftsfit im Tourismus“ nach Wolfenbüttel zurück.

Weitere Infos: E-Mail unter neumann@nhavo.de oder lau@nhavo.de oder (05331) 86432 /-33 .