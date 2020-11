Wolfenbütteler Grüne wollen Fuzo für Radfahrer öffnen

Die politische Beratung konnte coronabedingt noch nicht stattfinden. Deshalb konnten sich bisher auch noch nicht die Fraktionen im Rat der Stadt eine Meinung bilden zu einem Antrag der Grünen, der eine teilweise Öffnung der Fußgängerzone für den Radverkehr vorsieht. Und auch die Stadtverwaltung wollte sich noch nicht zu dem Antrag äußern, weil sie erst die politische Beratung im städtischen Bau- und Verkehrsausschuss abwarten wollte.

Radfahrerquerung Stadtmarkt Foto: Jürgen Runo

Was haben die Grünen gefordert? In ihrem Antrag beantragt die Fraktion der Grünen ein Pilotprojekt, das mindestens ein Jahr lang durchgeführt werden soll. Es geht um die teilweise Öffnung der Fußgängerzone für den Radverkehr. Auf der Okerstraße dürfen bekanntlich Radfahrer die Fußgängerzone, die Lange Herzogstraße, fahrend überqueren. Bei der Verbindung vom Stadtmarkt zur Mühlenstraße oder aber auch von der Bärengasse zum Alten Tor ist das jedoch nicht erlaubt.

An der Bärengasse wäre eine derartige Querung auch eher unangebracht, da an dieser engen Stelle normalerweise sehr viele Fußgänger unterwegs sind, die dort mit radelnden Verkehrsteilnehmern zusammenstoßen könnten.

Ganz anders sieht es dagegen bei der Verbindung vom Stadtmarkt zur Mühlenstraße aus. Dort ist sehr viel Platz vorhanden, so dass dort Radfahrer und Fußgänger problemlos verkehren könnten. „Diese Öffnung eines Teilstückes der Fußgängerzone würde eine logische und damit dann auch legitime Fahrradverbindung analog zur Okerstraße für den Radverkehr in einer fahrradfreundlichen Kommune darstellen“, schreibt die Fraktionsvorsitzende Ulrike Krause im Antrag der Grünen an die Stadt.

Im Antrag der Grünen wird eine Querung der Fußgängerzone vom Stadtmarkt zur Stobenstraße gefordert. Allerdings ist die Querung nur bis zur Mühlenstraße erforderlich, da die Stadt vor einigen Jahren die Nutzung der Mühlenstraße für Radfahrer von Klein Venedig aus bis zu den Radabstellanlagen auf der Mühlenstraße für Radfahrer sowieso schon freigegeben hat. Das bestätigte auf Nachfrage auch Stadtpressesprecher Thorsten Raedlein.

Über den Antrag der Grünen wird wahrscheinlich auf einer der nächsten Bauausschusssitzungen beraten. Das Pilotprojekt soll sowohl von der Polizei als auch von der Radverkehrsbeauftragten der Stadt sowie der städtischen Abteilung Verkehr begleitet und evaluiert werden, um festzustellen, ob es zu Konflikten zwischen Radfahrern und Fußgängern kommt oder ob die Öffnung für alle Verkehrsteilnehmer gefahrlos vonstatten gehen kann.