Vier Schüler der Großen Schule in Wolfenbüttel haben Corona

Derzeit gibt es vier Corona-Fälle an der Großen Schule in Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel. Bereits am Freitag wurden zwei Fälle bestätigt. Der Unterricht am Wolfenbütteler Gymnasium soll dennoch vorerst weitergehen

An der Großen Schule in Wolfenbüttel sind derzeit vier Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilt der Landkreis Wolfenbüttel am Montag auf seiner Homepage mit. Bereits am Freitag gab es zwei bestätigte Corona-Fälle und zwei weitere Verdachtsfälle. Die Schule hat daraufhin den Betrieb eingestellt (wir berichteten).

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Unterricht geht vorerst weiter Die vier betroffenen Klassen und deren Lehrer seien am Freitag zunächst vorsorglich vom Unterricht befreit worden. Am Montag, 9. November, solle laut Angaben der Schule der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler weitergehen, die keine Kontaktpersonen der Infizierten waren.

ts