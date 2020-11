Der Kreistag Wolfenbüttel erklärt die Klimanotlage

Der unter anderem von den Mitgliedern von Fridays For Future und auch den Grünen geforderten Erklärung des Klimanotstandes wollte sich der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung nicht ganz anschließen. Klimanotstand sei der Ausdruck für die Notwendigkeit der Eindämmung des Klimawandels und seiner gravierenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität, erklärte der Grünen-Fraktionssprecher Holger Barkhau vor dem Kreistag. Der Klimanotstand sei die Konsequenz aus der Tatsache, dass die bisherigen Maßnahmen und Planungen global nicht ausreichen würden, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, wie es auf der Pariser Klimakonferenz im Jahr 2015 von der Staatengemeinschaft beschlossen worden sei. Barkhaus meinte noch: „Die Welt befindet sich jetzt am Scheideweg. Um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, muss sofort gehandelt werden. Den Worten müssen nun auch Taten folgen.“

Eine Klimanotlage oder gar einen Klimanotstand sah Manfred Wolfrum von der AfD zwar nicht, aber er räumte ein, dass etwas gegen die Folgen des Klimawandels getan werden müsse. Ein Notstand sei eine andere Kategorie, bemerkte Norbert Löhr für die CDU. Es sei aber unstrittig, dass etwas gegen den Klimawandel getan werden müsse. Auch der in einem gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und Linken verwendete Begriff der Klimanotlage sei nicht ganz korrekt, so Löhr.

Das beinhaltet das Forderungspapier von Grünen, SPD und Linken

In ihrem gemeinsamen Antrag fordern die Sozialdemokraten, Grünen und Linken von der Kreisverwaltung, das Forderungspapier von Fridays for Future Wolfenbüttel vom 25. November 2019 auf seine kurz- oder mittelfristige Umsetzbarkeit auf der kommunalen Ebene zu prüfen und entsprechend in das Konzept zur Verankerung von nachhaltigem Handeln im Landkreis zu integrieren. Außerdem sollen ab sofort die Klimaauswirkungen bei Entscheidungen des Kreises berücksichtigt werden und – wenn möglich – solche Lösungen bevorzugt werden, „die sich nachhaltig positiv auf den Klimaschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt auswirken“. Die Landkreisverwaltung soll zudem beauftragt werden, in allen Beschlussvorlagen mit klimarelevanten Bezügen die Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt zu bewerten und auszuweisen.

Außerdem beantragten die drei Fraktionen, dass die Klimanotlage für den Landkreis Wolfenbüttel sowie die Notwendigkeit der Eindämmung des Klimawandels und seiner gravierenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität vom Kreistag anerkannt werde. Daraus leiteten die drei Fraktionen zudem die Verantwortung des Kreises dafür ab, den CO²-Abdruck des Landkreises zu verringern. Außerdem forderten sie in ihrem Antrag von der Kreisverwaltung, dem Kreistag und der Öffentlichkeit jährlich über Fortschritte und Schwierigkeiten beim Klimaschutz Bericht zu erstatten. Marcus Bosse (SPD) erläuterte diesen Antrag und stellte dabei fest: „Der Klimaschutz wird alle Lebensbereiche betreffen.“ Er forderte: „Wir brauchen regionale und kommunale Konzepte zur CO²-Reduzierung. Die Menschen müssen in die Lage versetzt werden, nachhaltig zu leben.“ Der Kreis wolle beim Thema Klimaschutz mehr machen als der Bund vorgebe.

Die CDU brachte einen eigenen Antrag ein

Die CDU brachte im Kreistag als Alternative zum gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und Linken einen eigenen Antrag ein, dessen Punkte der Fraktionsvorsitzende Uwe Lagosky erläuterte. Er erklärte dabei zunächst: „Wir sind uns sicherlich alle einig, dass wir dem Klimawandel begegnen müssen.“ Der Fraktionsvorsitzende war sich zudem sicher: „Maßnahmen des Bundes in den Sektoren Energiewirtschaft, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und sonstige Maßnahmen werden Erfolg haben, wenn sie auf der kommunalen Ebene mit kommunalen Maßnahmen hinterlegt werden.“

Und welche kommunalen Maßnahmen sinnvoll sein könnten, das wollte die CDU gern in Workshops unter Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen, darunter die Umweltverbände, aber auch Fridays For Future, erarbeiten lassen und anschließend nach Beratungen in den Fachausschüssen durch den Kreistag in einem Maßnahmenplan beschließen lassen. Außerdem wünschten sich die Christdemokraten eine jährliche Klimabilanz zu den umgesetzten Maßnahmen.

Über den CDU-Antrag wurde im Kreistag aber nicht mehr abgestimmt, denn der Kreistag votierte mit Mehrheit für den weitergehenden Antrag der SPD, Grünen und Linken.