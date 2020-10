Haack trotz Ablehnung durch CDU-Fraktionsvorstand gewählt

Obwohl sich der Vorstand der CDU-Stadtratsfraktion nur wenige Stunden vor der Wahlversammlung am Freitagabend im Schützenhaus in einer Presseerklärung gegen Dr. Adrian Haack aus Fümmelse als Bürgermeisterkandidaten der CDU ausgesprochen hat, wurde der 33-Jährige am Abend mit 58 von 59 abgegebenen Stimmen bei einer Enthaltung zum Bürgermeisterkandidaten der CDU gewählt. Die vom CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Andreas Meißler geleitete Sitzung verlief weitestgehend harmonisch, da in der Sitzung nur wenige Stadtratsfraktionsmitglieder anwesend waren und die Unterzeichner der Presseerklärung nicht anwesend waren und somit auch nicht das Wort ergriffen.

Bei einer Enthaltung wurde Dr. Adrian Haack aus Fümmelse zum Bürgermeisterkandidaten der CDU in Wolfenbüttel gewählt. Beifall gab es dafür auch vom CDU-Landratskandidaten Uwe Schäfer (rechts). Foto: Karl-Ernst Hueske Dennoch war insbesondere der CDU-Kreisvorsitzende Frank Oesterhelweg empört über dieses „unglaubliche Vorgehen“ von Teilen der CDU-Stadtratsfraktion, die Dr. Haack unter anderem als „unerfahrenen Politnovizen“ bezeichnet hatten. Das sei ein „schäbiges Vorgehen“, so Oesterhelweg, der ankündigte: „Das wird nicht ohne Folgen bleiben.“ Der CDU-Stadtverbandsvorstand habe mit dieser Pressemitteilung, der CDU und den Kandidaten geschädigt und einen „Beitrag zur Förderung der Politikverdrossenheit“ geleistet, so ein erboster Kreisvorsitzender, der am liebsten seine „Boxhandschuhe“ herausgeholt hätte, sich selbst aber versuchte zu disziplinieren. Er warf den Herausgebern der Pressemitteilung allerdings vor: „Erst mit Dreck schmeißen und dann in die Büsche schlagen.“ Ruhe und Sachlichkeit sei jetzt das Gebot der Stunde, erklärte auch der CDU-Landratskandidat Uwe Schäfer in seinem Grußwort. Er bestätigte dem Kandidaten, die Stadt Wolfenbüttel in die Zukunft führen zu können. Ebenso wie der CDU-Bundestagskandidat Holger Bormann empfahl Schäfer der CDU, den Wahlspruch zu beherzigen, der auf der Fahne der Schützengesellschaft im Versammlungssaal zu lesen: „Eintracht macht stark“. Was war genau passiert? Kurz vor der offiziellen Nominierung des CDU-Bürgermeisterkandidaten gab der Vorstand der CDU-Stadtratsfraktion in einer Pressemitteilung bekannt, dass diese mehrheitlich nicht den laut Stadtverbandsvorsitzenden Andreas Meißler einstimmig von der Findungskommission vorgeschlagenen Bewerber Dr. Adrian Haack, sondern stattdessen den parteilosen Bürgermeisterkandidaten und Stadtbaurat Ivica Lukanic unterstützen werde. Dennoch blieb es bei der Wahlversammlung im Schützenhaus trotz Nachfrage des Versammlungsleiters Meißler nur bei dem Bürgermeisterkandidaten Dr. Adrian Haack. Der wurde nach einer engagierten Vorstellungsrede bei einer Enthaltung in geheimer Wahl einstimmig gewählt. Der 33-jährige Fümmelser, promovierter Politikwissenschaftler und Büroleiter von Paul Ziemiak, Generalsekretär der Bundes-CDU, war Wunschkandidat des Wolfenbütteler CDU-Stadtverbandsvorstands für die Nachfolge von Thomas Pink (parteilos) für die Bürgermeisterwahl 2021.