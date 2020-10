Tafeln in Wolfenbüttel und Schladen bleiben geöffnet

Der Kreisverband Wolfenbüttel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat sich entschlossen, seine Tafel-Ausgaben in Wolfenbüttel und Schladen trotz der aktuellen Corona-Einschränkungen offen zu halten. Uwe Rump-Kahl, Geschäftsführer der DRK-inkluzivo gGmbH, erklärte dazu: „Wir haben mit der von uns organisierten ,kontaktlosen Tafel’ einen Ablauf kreiert, bei dem es überhaupt keinen persönlichen Kontakt zwischen Abholern und Helfern gibt – und schon gar nicht zwischen der Abholern untereinander.“ Aus diesem Grund sei es unproblematisch, den Tafel-Beziehern einzeln zu erlauben, die dringend benötigten Lebensmittel abzuholen. Darum hat sich das Rote Kreuz entschlossen, die Ausgabe in beiden Orten nicht zu schließen.

Anders sehe es aber in Bereichen aus, die keine derart lebenswichtigen Bereiche bedienen. „Darum schließen wir unsere Secondhand-Boutique im Eberts Hof am Großen Zimmerhof in Wolfenbüttel“, sagt Rump-Kahl. Diese Maßnahme gelte ebenso wie die aktuellen Einschränkungen voraussichtlich bis Ende November – dabei gehe es nicht zuletzt um die Sicherheit, aber auch das Sicherheitsgefühl der ehrenamtlichen DRK-Helfer, verdeutlichte der Geschäftsführer. Er fügte noch hinzu: „In vier Wochen entscheiden wir neu.“