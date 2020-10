Kreis Wolfenbüttel bittet: Auf Halloweenumzüge verzichten

Wolfenbüttel. Schon jetzt bittet der Landkreis Wolfenbüttel auch darum, in diesem Jahr auf das Singen oder kleinere Umzüge zum Martinstag zu verzichten.

„Süßes oder Saures!“ – seit vielen Jahren gehört Halloween am 31. Oktober auch in Wolfenbüttel dazu. Zu dem amerikanischen Brauch gehört, mit den verkleideten Kindern von Haus zu Haus zu ziehen und Süßigkeiten zu sammeln. In diesem Jahr bittet der Landkreis Wolfenbüttel darum, von diesem Brauch abzusehen.

Mit dem Verzicht auf einen Halloween-Umzug schützen Sie sich und andere Menschen, teilt Landkreis-Pressesprecher Andree Wilhelm in einer Pressemitteilung mit. Mittlerweile gebe es im Landkreis Wolfenbüttel 49,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. In Kürze erwartet die Landkreisverwaltung, dass diese Marke überschritten wird. Wilhelm: „Die Ansteckungsgefahr wäre einfach zu groß.“ Niemand wüsste, ob nicht ein Risikopatient oder eine Risikopatientin die Tür öffne. Im Falle einer Ansteckung wäre eine Nachverfolgung der an jeder Tür erfolgten Kontakten, oft unter Fremden, nahezu unmöglich. Bereits jetzt gelte, dass ab einem Inzidenz-Wert von 50 sich maximal zehn Personen aus zwei Haushalten oder von engen Angehörigen treffen dürfen. Auch im Landkreis Wolfenbüttel steigen die Zahlen der neuinfizierten Menschen. Eine Beschränkung der Kontakte, vor allem im privaten Bereich, wird daher dringend vom Landkreis empfohlen. Die Landkreisverwaltung bittet außerdem bereits jetzt darum, in diesem Jahr auf das Singen oder kleinere Umzüge zum Martinstag zu verzichten.