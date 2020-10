Wolfenbütteler Orgel-Projekt erhält extrem große Spende

Die Eckensberger-Stiftung hat das Orgel-Projekt in der katholischen Kirchengemeinde St. Ansgar mit 14.400 Euro gefördert. Die Stiftung sorgt mit dieser Spende dafür, dass zwei Jahre früher als geplant die Orgel wieder bespielt werden kann. Die extrem hohe Spende der Hans und Helga Eckensberger-Stiftung, die an den ersten Zeitungsverleger der Braunschweiger Zeitung erinnert, erlaubte die Finanzierung des Registers „Trompete 8 Fuß“ der Orgel, das mit seiner klanglichen Besonderheit unter den Registern heraussticht. Bisher fehlten der Orgel vor allem die leiseren Register, berichtete Pfarrer Matthias Eggers.

„Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass wir der Orgelmusik auch in der heutigen Zeit der Elektronik und der Digitalisierung eine besondere Bedeutung für die Gestaltung des Gottesdienstes beimessen“, bemerkte Dr. Wolfgang M. Müller vom Stiftungsvorstand. Pfarrer Matthias Eggers war trotz Maske die Freude an dem sehr erfolgreichen Fundraising-Projekt anzumerken. Die 2002 nur halb fertiggestellte Orgel in der vor 47 Jahren gebauten St.-Ansgar-Kirche verfügt nun über 24 Register und kann deshalb nicht nur zur musikalischen Begleitung der Gottesdienste, sondern auch für Orgelkonzerte verwendet werden.

Dr. Wilhelm J. Koller von der Eckensberger-Stiftung probierte die soeben fertiggestellte Orgel schon einmal aus. Foto: Karl-Ernst Hueske

„Mit dieser hohen Summe hat uns die Stiftung einen großen Schritt vorangebracht“, betonte Norbert Pabst vom Förderkreis, „wir freuen uns sehr darüber und bedanken uns für das Vertrauen.“ Er wertete die Förderung als Anerkennung der Bemühungen des Förderkreises, den Stadtteil Nord-Ost durch die Fertigstellung der Orgel in der katholischen Kirche an der Waldenburger Straße musikalisch und kulturell zu bereichern. Unter anderem besteht nun auch für junge Leute die Möglichkeit, an der Orgel Orgelunterricht durch Christian Peyerl zu bekommen.

Das Orgel-Projekt, für das rund 95.000 Euro gesammelt werden mussten, steht inzwischen kurz vor der Vollendung. Am 1. November wird die nun „ganze“ Orgel gesegnet und in einem feierlichen Gottesdienst für einen wegen Corona eingeschränkten Zuhörerkreis das erste Mal erklingen. Sie wird gespielt von Regionalkantor Bernhard Schneider. Für die Zeit nach Corona ist aber noch die offizielle Weihe der Orgel sowie ein Fest für alle Spender vorgesehen, versprachen Eggers und Pabst.