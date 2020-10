Die Veränderbar hatte am Samstag zur „Auto*innen Open Stage“ eingeladen. Junge Menschen, junge Literatur, junge Location. Das darf als durchweg gelungene Kombination bezeichnet werden.

Es herrscht Wohnzimmeratmosphäre in der Veränderbar. Gerade einmal jeweils 20 Personen dürfen diese Lesung genießen. Das Team bietet deshalb drei Zeitschienen an. Die Besucher sitzen in kleinen Reihen auf Abstand. Alle drei Zeitblöcke sind gut besucht. Junge Literatur und junge Künstler locken Publikum. Wer kommen wollte, musste seinen Platz allerdings zuvor online buchen.

Autorin aus Thiede

Da ist zunächst Romina Kracik. Die junge Autorin aus Salzgitter- Thiede hat kürzlich ihren ersten Roman im Selbstverlag veröffentlicht. „Ich wollte mich nicht auf Verlage oder Literaturagenten verlassen“, berichtet sie ihrer Lesung. „Fliegen lernen“ heißt ihr Buch, ein Fantasy-Roman, der aus der Ich-Perspektive von den Abenteuern eines 17-Jährigen Mädchens erzählt. Flott und deutlich gelesen, nimmt sie die Zuhörer mit auf die Reise in eine bezaubernde Fantasie.

Warten auf einen Verleger

Die Wolfenbüttelerin Nicola Salwiczek ist einen anderen Weg gegangen. Ihr erstes Buch, ebenfalls ein Fantasy-Roman, hat sie jüngst fertig gestellt, das zweite ist in Arbeit. Einen Verleger hat sie noch nicht. „Ich warte auf Rückmeldung von einigen Agenturen“, erzählt sie. Das könne dauern. Vor ihrem Publikum entwickelt sie eine Fantasiewelt mit Nymphen und Magiern. In ihrer Welt spielt Naturmagie eine große Rolle. Ebenfalls erzählt aus der Ich-Perspektive, lässt ihre Heldin Samstagabend viel Action im Kampf mit Magiern erleben.

Lucille Brüning, die dritte im literarischen Bunde, schreibt zumeist Kurzgeschichten. Die 17-Jährige Wolfenbüttelerin entwickelt lange, verschachtelte Monologe, innere Gedankenpaläste, wie sie es nennt.

Und dann Lyrik

Zum Abschluss gibt es dann Lyrik. Vincent Di Leo findet es schade, dass Lyrik heute nicht mehr in dem Rahmen gewürdigt werde, wie es eigentlich sein müsste. Deshalb veranstaltet er ein Lyrik-Bingo.

„Wenn Lyrik das Langweiligste auf der Welt ist, stelle ich ihr das Zweitlangweiligste gegenüber: Bingo“, sagt er dazu. Er liest aus kleinen Notizbüchern und von seinem Mobiltelefon Arbeiten, die er seinen verschiedenen Lebensphasen zugeordnet hat. Das hat besonders dann große Qualität, wenn er sich auf Poetry Slam Ebene begibt.

Alles in allem eine liebevoll organisierte Veranstaltung und ein schöner Abend mit junger, frischer Literatur. Gerne mehr davon.