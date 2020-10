Wolfenbüttel. Heinrich Heinemanns Werke sind unter anderem in der Wolfenbütteler Hauptkirche, Trinitatiskirche und in der Augusteerhalle zu sehen.

Handwerkskunst am Beispiel der Sanierung des Prinzenpalais hieß die Veranstaltung, zu der der Verein Kulturstadt Wolfenbüttel am Samstag eingeladen hat. Am beeindruckendsten waren die Ausführungen von Susanne Bansen über den den ehemaligen Hofmaler Heinrich Heinemann.

Ein Teil seines Nachlasses befindet sich seit kurzem im Besitz des Vereins Tonart, dem auch das Prinzenpalais gehört, erzählt Tonart-Vorstandsmitglied Susanne Bansen. Heinemann machte sich einen Namen als herzoglicher Dekorationsmaler. 1865 gründete er seine Firma in Wolfenbüttel. Arbeiten von ihm sind unter anderem in der Hauptkirche in Wolfenbüttel, in der Trinitatiskirche und auch an der Decke der Augusteerhalle der Herzog-August-Bibliothek zu sehen, berichtete Susanne Bansen. Im Prinzenpalais hat Heinrich Heinemann den großen Festsaal ausgemalt. Skizzenbücher waren lange auf dem Dachboden Ein Gutteil der Skizzenbücher und viele Matrizen, mit denen der Künstler seine Entwürfe auf die Wände von Villen, Gutshäusern und Kirchen übertrug, hätten lange auf dem Dachboden im Heinemannschen Hauses in Wolfenbüttel gelagert. Wenn sie von Heinemanns Arbeiten, seinen Fresken, Rosetten und Figuren sprach, geriet Susanne Bansen ins Schwärmen. „Man erkennt seine Werke sofort, wenn man sich ein bisschen eingearbeitet hat”, sagte sie und zeigte auf eine Matrize mit Engelsfiguren: „Die Flügel kommen immer aus den Ohren.”Kulturstadtverein und Tonart wollen nun die Hintergründe der Aktivitäten Heinrich Heinemanns erforschen lassen: Seine Werke sollen restauriert und präsentiert werden. Zudem plant der Kulturstadtverein eine Sonderveröffentlichung über den Dekorationsmaler. Sorgen bereitet die Finanzierung Über den Stand der Gebäudesanierung des Prinzenpalais ging Jörg Bansen vom Vorstand des Vereins Tonart ein. Überraschend sei man auf verfaulte Balken gestoßen, die Decke sei teilweise anders konstruiert gewesen, als erwartet. Aufwendig sei es auch, die Auflagen des Denkmalschutzes und des Brandschutzes zu erfüllen. Und die Finanzierung bereite ebenfalls Sorgen. Über die Arbeit mit Lehmfarben informierte Hans-Jürgen Jancke. Mehr als 30 verschiedene Farbtöne gebe es für die Gestaltung berichtete der Fachmann. Wasserfest seien die Farben nicht, aber sie trügen zu einem guten Raumklima bei. Im Prinzenpalais gibt es auch eine Sammlung historischer Tasteninstrumente. Ulrich Thiele führte in die unterschiedliche Bauweise ein und demonstrierte die Klangvariationen anhand von Werken Bachs, Mozarts, Schuberts und Chopins.