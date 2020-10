Ehrenamtliche verschönern Außengelände der Kita Kissenbrück

Es wird gewerkelt, gesägt, geschraubt und sauber angepasst. In der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in Kissenbrück freut sich Leiterin Laura Grüning über tatkräftige Unterstützung von sieben Mitarbeitern der Firma ID-Logistik und zwei Gemeindemitarbeitern. Angesagt war am Freitag die Gestaltung des Außengeländes der Einrichtung mit drei neuen Hochbeeten und einer langen Holzbank. Zudem wurde ein neuer Weidenzaun gezogen.

Die Kinder dürfen auch ein wenig helfen

Finanziell wird die Aktion vom Unternehmen Ikea Salzgitter unterstützt, indem es die Materialkosten – in diesem Fall 1300 Euro – trägt. Gearbeitet wurde dabei an einem Tag von 7 bis etwa 16 Uhr unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Die Kinder konnten zuschauen und auch mal eine Holzlatte reichen.

Das Projekt läuft unter dem Titel „Brücken bauen“ – eine Aktion der Bürgerstiftung Braunschweig, die es sich zum Ziel gesetzt hat, an einem Tag ein Projekt mit und für eine soziale Einrichtung umzusetzen. So werden seit rund 16 Jahren verschiedene Firmenmitarbeiter abgestellt, um Einrichtungen zu unterstützen. Wichtig ist es der Stiftung und den beteiligten Firmen, dass Menschen tatkräftig unter die Arme gegriffen wird – gerade auch jetzt in der herausfordernden Situation durch das Corono-Virus.

Kinder und Erzieherinnen freuen sich riesig

„Wir stellen gern unsere Arbeitskraft zur Verfügung. Es ist für uns eine Win-Win-Situation, von der alle profitieren – rundum eine gelungene Sache“, sagte Teamleiter Gerrit Kaiser. Seine „Truppe“ war inzwischen das dritte Mal in der Kita Kissenbrück, die 130 Mädchen und Jungen in sieben Gruppen betreut. Gerrit Kaiser ergänzte: „Wir bringen unsere Arbeitskraft mit, die Ausrüstung wie Akkuschrauber und verschiedene Sägen und auch ein Brecheisen. Einmal im Jahr gibt es eine Projektbörse, bei der sich Unternehmen und Sozialeinrichtungen vorstellen können. Dort kann man entsprechend seiner Neigung ein Projekt auswählen und es dann später umsetzen. Dieses Jahr ist das Treffen leider durch Corona ausgefallen, also haben wir uns direkt bei der Bürgerstiftung gemeldet und den Zuschlag für die Kita erhalten.“

Die Einrichtung freut sich riesig über die gelungene Aktion. „Unser Außengelände erstrahlt nun in neuem Glanz und die Kinder können fleißig in den Hochbeeten Pflanzen in die Erde bringen“, erklärte Grüning im Beisein ihrer Stellvertreterin Margot Witthuhn.

Man habe heute viel erreicht, das wäre ohne diese tatkräftige Unterstützung nicht möglich gewesen – weder finanziell noch handwerklich. Das gesamte Kita-Team könne nur „Danke sagen für diese wertvolle Arbeit“.