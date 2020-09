Täter zerkratzen mehrere Autos in Wolfenbüttel

Mehrere Fahrzeuge sind in Wolfenbüttel beschädigt worden, das teilt die Polizei mit. Auf der Lindener Straße wurde ein VW Passat in der Zeit vom 13. bis 17. September zerkratzt, der Schaden beträgt 200 Euro. In der Kleinen Breite wurden am Montag um 15.15 Uhr Lackschäden an einem Mercedes festgestellt, der Schaden beträgt 400 Euro. Auf dem Philosophenweg wurde zwischen Samstag, 22.15 Uhr, und Sonntag, 13.20 Uhr, ein VW Passat zerkratzt, der Schaden wird mit 200 Euro angegeben. Laut Polizei sind es in allen Fällen Lackkratzer. Zeugenhinweise an die Polizei Wolfenbüttel, (05331) 9330.

red