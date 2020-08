Kindergarten in Linden erhält eine Spende über 1000 Euro

Über eine „großzügige Spende“ kann sich die städtische Kindertagesstätte „Kilindum“ in Linden freuen, wie die Stadt Wolfenbüttel mitteilt. Am Mittwoch überreichte eine Delegation des Wolfsburger Unternehmens Sitech einen symbolischen Scheck über 1115 Euro und 41 Cent.

Sitech-Belegschaft verzichtet auf Restcents des Monatsgehalts

Es handelt sich dabei, so die Stadt weiter, um eine Restcentspende der Sitech-Belegschaft. Die über 2300 Mitarbeiter des Volkswagen-Tochterunternehmens zahlen dafür jeden Monat in einen Spendentopf ein, indem sie freiwillig auf die Centbeträge ihres Monatsgehaltes verzichten. Die Summe werde dann regelmäßig für gemeinnützige Zwecke gespendet. Dieses Mal war die Kita in Linden Nutznießer.

Leiterin Clarissa Henning nahm den Scheck entgegen und bedankte sich sehr herzlich. Gerade in einer großen Einrichtung wie der Kita „Kilindum“ fielen regelmäßig enorme Kosten an, um das Inventar zu erhalten und zu erneuern, heißt es in der Pressemitteilung. So freue man sich nun, das Geld besten Gewissens in etwas Neues investieren zu können, das sich die Kinder gewünscht hätten: ein Fußballtor.

red