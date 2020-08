Wolfenbüttels SPD-Mitglieder entscheiden über Bundestagskandidaten

Marcus Bosse (Mitte), Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Wolfenbüttel, stellte im Juni die Kandidaten des Unterbezirks für die Bundestagswahl 2021 vor: Dunja Kreiser und Lennie Meyn werfen ihre Hüte für Berlin in den Ring. (Archivbild)

Im Vorfeld der kommenden Bundestagswahl ist der Prozess der Kandidatenfindung im SPD-Unterbezirk Wolfenbüttel im vollen Gange. Wie der Vorstand mitteilt, gibt es zwei Bewerber, die für den Unterbezirk kandidieren möchten: die Wolfenbütteler Landtagsabgeordnete Dunja Kreiser wie auch Wolfenbüttels Stadtverbandsvorsitzender Lennie Meyn.

Tour beginnt am 26. August in Evessen

Der Vorstand habe sich nun dafür ausgesprochen, die Basis entscheiden zu lassen, mit welchem Personalvorschlag der SPD-Unterbezirk in die offizielle Wahlkreisdelegiertenkonferenz im November gehen werde. So heißt es in der Pressemitteilung.

In den nächsten Wochen wollen sich Kreiser und Meyn auf sieben Veranstaltungen den SPD-Mitgliedern im gesamten Landkreis Wolfenbüttel vorstellen – um für sich zu werben und von sich zu überzeugen.

Vorsitzender Bosse: „So stelle ich mir eine lebendige Partei vor“

„Genau so stelle ich mir eine lebendige Partei vor“, sagt der Unterbezirksvorsitzende Marcus Bosse. „Ich freue mich, dass wir zwei kompetente und engagierte Persönlichkeiten unter uns haben, die den Ehrgeiz mitbringen, vom SPD-Unterbezirk Wolfenbüttel für die Wahlkreisdelegiertenkonferenz nominiert zu werden.“

Hier die Übersicht der Termine:

Mittwoch, 26. August, 19 Uhr, Samtgemeindeverband Sickte, Dorfhaus in Evessen, Schulweg 4.

Donnerstag, 27. August, 19 Uhr, SPD-Gemeindeverband Schladen-Werla, DGH in Schladen, Weinberg 9.

Freitag, 28. August, 18.30 Uhr, SPD-Gemeindeverband Cremlingen, Schafstall am DGH Destedt, Destedter Hauptstraße 2.

Montag, 31. August, 19 Uhr, SPD-Samtgemeindeverband Elm-Asse, Eulenspiegelhalle in Schöppenstedt, Wallpforte 6a.

Mittwoch, 2. September, 18.30 Uhr, SPD-Stadtverband Wolfenbüttel, Lindenhalle, Halberstädter Str. 1a.

Donnerstag, 3. September, 18.30 Uhr, SPD-Samtgemeindeverband Oderwald, Ort wird noch geklärt.

Freitag, 4. September, 18 Uhr, SPD-Samtgemeindeverband Baddeckenstedt, Sporthalle in Heere, Berggarten.

red