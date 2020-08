Wolfenbütteler Frauen in Corona-Zeiten: Wie es ihnen während der Pandemie geht, wollen die Frauen des "Bündnis 8. März" an einem Aktionstag im Oktober herausfinden. Darüber, was sie planen, sprachen die Bündnisfrauen (von links) Ille Schneider, Steffi-Elina Bischoff, Inge Ermert, Meike Schreiber, Hiam Stülten und Simone Reese im Wolfenbütteler Rathaus.