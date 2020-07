Bereich um Wolfenbüttels Lessingplatz wird Anfang August gesperrt

Wolfenbüttel. Vom 3. bis zum 7. August finden Baumaßnahmen am Lessingplatz in Wolfenbüttel statt – mit Auswirkungen auf Buslinien und Autofahrer.

Auf dem Lessingplatz werden vom 3. bis zum 7. August Gewährleistungsarbeiten aus der Baumaßnahme „Neugestaltung Schlossplatz“ durchgeführt. Das teilte die Stadt Wolfenbüttel am Donnerstag mit. Für die Arbeiten sei demnach eine Vollsperrung des Arbeitsbereiche nötig. Für Fußgänger und Radfahrer werde das Passieren allerdings ermöglicht.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Straßen Schloßplatz, Schulwall, Bahnhofstraße, Goslarsche Straße, Jägerstraße, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße und umgekehrt umgeleitet. Für die Bus-Linien 604, 607, 630, 789, 790, 791, 792 und 797 ergeben sich laut Stadt folgende Änderungen:

Linie 604, 789 und 790:

Vom Kornmarkt über die Bahnhofstraße, Goslarsche Straße, Jägerstraße, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße zur Haltestelle „Dr.-Heinrich-Jasper-Straße“. Der Bus in die Gegenrichtung fährt in umgekehrter Reihenfolge. Für die Haltestellen „Schloßplatz“ und „Schulwall“ wird die Haltestelle „Bahnhofstraße“ angefahren.

Linie 607 und 630:

Vom Kornmarkt über Bahnhofstraße, Goslarsche Straße zur Haltestelle „Gebrüder-Welger-Straße“. Für die Haltestelle „Schloßplatz“ und „Schulwall“ werden die Haltestellen „Kornmarkt und „Bahnhofstraße“ angefahren. Für die Haltestelle „Finanzamt“ wird die Haltestelle „Gebrüder-Welger-Straße“ angeboten. Der Bus in die Gegenrichtung fährt in umgekehrter Reihenfolge.

Linie 791:

Vom Kornmarkt über Bahnhofstraße, Goslarsche Straße, Gebrüder-Welger-Straße zur Haltestelle „Frankfurter Straße“. Für die Haltestellen „Schloßplatz“ und „Schulwall“ wird die Haltestelle „Bahnhofstraße“ angefahren. Für die Haltestelle „Finanzamt“ wird als Ausweichhaltestelle die Haltestelle „Frankfurter Straße“ angeboten.

Linie 792:

Von der Haltestelle „Frankfurter Straße“ über Gebrüder-Welger-Straße, Goslarsche Straße zur Haltestelle „Bahnhofstraße“ und weiter nach Fahrplan. Die Haltestelle „Finanzamt“ wird an die Haltestelle „Frankfurter Straße“ verlegt. Für die Haltestellen „Schloßplatz“ und „Schulwall“ wird die Haltestelle „Bahnhofstraße“ angefahren.

Linie 797:

Die Haltestellen „Schulwall“ und „Schloßplatz“ können nicht bedient werden, als Ersatzhaltestelle wird die Haltestelle „Bahnhofstraße“ angeboten. Von dort weiter über die Goslarsche Straße zur Haltestelle „Gebrüder-Welger-Straße“ und anschließend weiter nach Fahrplan. Die Haltestelle „Finanzamt“ wird an die Haltestelle „Gebrüder-Welger-Straße“ verlegt. Der Bus in Gegenrichtung fährt in umgekehrter Reihenfolge. Die Haltestelle „Bahnhof“ wird in dieser Zeit nicht bedient.

red