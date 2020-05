Großfeuer im Kreis Wolfenbüttel - Kita-Bau zerstört

Ein Großbrand auf dem Rittergut Lucklum (Kreis Wolfenbüttel) hat in der Nacht zu Samstag schwere Schäden angerichtet. Bei dem Brand waren der Dachstuhl und das Gebäude des ehemaligen Försterhauses auf dem Rittergut betroffen. Verletzt wurde niemand, das Haus war unbewohnt. Die Brandursache ist noch unklar.

Berufsfeuerwehr Braunschweig hilft mit Drehleiter

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kurz nach Mitternacht schlugen hohe Flammen aus dem Dach. „Der Dachstuhl stand im Vollbrand“, sagt ein Feuerwehrsprecher gegenüber unserer Zeitung. Die Wehren aus Erkerode-Lucklum, Veltheim und Evessen orderten sofort Verstärkung aus Sickte und Dettum. Zudem rückte die Berufsfeuerwehr Braunschweig mit einer Drehleiter an. Laut einem Feuerwehrsprecher habe ein Anwohner den Brand vom Balkon aus gesehen und die Einsatzkräfte alarmiert.

Feuer auf Rittergut Lucklum – Feuerwehr im Großeinsatz Feuer auf Rittergut Lucklum – Feuerwehr im Großeinsatz Auf dem Rittergut Lucklum kam es in der Nacht zu Samstag zu einem Großbrand im alten Försterhaus. Die Feuerwehr war mit rund 100 Mann im Einsatz, verletzt wurde niemand. Foto: Jörg Koglin

Die Heftigkeit des Feuers machte einen Innenangriff zunächst unmöglich. Erst als der Brand um 1.44 Uhr unter Kontrolle war, konnten die Einsatzkräfte auch von innen löschen, wobei eine weitere Schwierigkeit war, dass der Zugang nur über ein Baugerüst möglich war.

Nach rund vier Stunden war das Feuer gelöscht, jedoch war die Berufsfeuerwehr Braunschweig bis in den Vormittag damit beschäftigt, noch kleine Glutnester ausfindig zu machen und zu löschen. Versorgt wurden die Feuerwehrleute von der Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes und von Nachbarn des Brandhauses: „Gegen Mitternacht habe ich ein Knistern war genommen. Als ich aus dem Fenster schaute, sah ich den Brand und alarmierte die Feuerwehr“, sagt Heike Ansorge, die mit ihrem Mann Karsten direkt neben dem Gebäude wohnt. „Die Hitze war enorm. Und war an unserer Haustür zu spüren. Es war schon ein mulmiges Gefühl einen Großbrand in unmittelbarer Nähe zu haben. Unsicher haben wir uns aber nicht gefühlt. Die Feuerwehr haben super Arbeit geleistet“, sagt Karsten Ansorge. Das Ehepaar versorgte die Einsatzkräfte die Nacht über mit Kaffee und Mineralwasser. „Jetzt sind unsere Vorräte aufgebraucht“, lacht Ansorge. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort.

Kita sollte auf Rittergut Lucklum entstehen

Bei dem Großfeuer kamen zahlreiche Rohre zum Einsatz, die Berufsfeuerwehr leistete mit ihrer Drehleiter wertvolle Hilfe. Das Wasser entnahm die Feuerwehr über zwei Hydranten und aus der Wabe, einem kleinen Fluss in der Nähe.

Der Brand ist mehrfach tragisch, da in dem Gebäude ab August eigentlich eine Kita und Tagespflege eingerichtet werden sollte. „Die betroffenen Eltern und Kinder können aber sicher sein, dass sie versorgt werden. Die Samtgemeinde Sickte kümmert sich darum“, versichert Samtgemeindebürgermeister Marco Kelb. Er war selbst in der Nacht vor Ort und schaute sich das Geschehen an. „Das ist natürlich tragisch. Gott sei Dank ist niemand zu schaden gekommen. Der Sachschaden ist aber immens. Die Kameraden haben aber eine super Arbeit geleistet“, so Kelb.

Die Ortsdurchfahrt Lucklum war zeitweise gesperrt. Im Verlauf des Samstages muss aber weiter mit Behinderungen gerechnet werden. Ob das Fachwerkgebäude einsturzgefährdet ist, muss ein Sachverständiger klären. ts/kog/red





Dieser Text wurde und wird weiter aktualisiert.