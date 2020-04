Mit „halben Fahrrädern“ in Wolfenbüttel unterwegs

Wer in diesen Tagen auf dem Radweg zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig unterwegs ist, dem fallen zwei Personen auf, die mit ungewöhnlichen Rädern, so genannten Halfbikes, unterwegs sind. Das sind Sabina und Stefan Brandes aus Wolfenbüttel, die sich diese ungewöhnlichen Fahrzeuge zugelegt haben. Denn wie der Name schon verrät, handelt es sich um halbe Fahrräder. So fehlt den Halfbikes zum Beispiel ein Sattel. Man fährt also nur im...