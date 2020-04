Wolfenbüttel-Ahlum: Balkon im Schulweg brennt

Zu einem Brand an einem Anbau eines Wohnhauses im Schulweg in Ahlum ist es am Montagnachmittag um zirka 15.50 Uhr gekommen, teilt die Polizei mit. Laut Mitteilung kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer auf dem Balkon des Hauses. Vermutlich aus einem Aschenbecher heraus entwickelte...