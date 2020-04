Osterbotschaft aus Wolfenbüttel für die gesamte Region

Eine sichtbare Botschaft aus Wolfenbüttel für die Region – und darüber hinaus. Zu Ostern und während der Corona-Pandemie bräuchten viele Menschen eine gute Nachricht. Da ist sich Wolfenbüttels Propst Dieter Schultz-Seitz sicher. Deswegen hat er Plakate entwickelt, welche ab kommenden Samstag an allen Kirchtürmen evangelischer Gemeinden in der Propstei Wolfenbüttel hängen und positive Stimmung verbreiten sollen – auch Kirchen aus Hannover schließen sich an.

„Unsere Hoffnung lebt“ heißt es auf den zwei mal vier Metern großen Bannern. Eine große gelbe Osterglocke prangt in der Mitte. Sie soll positive Stimmung verbreiten und sei ein altes Symbol für neues Leben. „Die Botschaft ‘Unsere Hoffnung lebt’ ist natürlich als frohe Osterbotschaft zu sehen. Die Auferstehung Jesus Christus ist eine schöne Botschaft. Hoffnung soll es aber für alle Menschen geben – gerade jetzt in der aktuell schwierigen Zeit von Corona“, erklärt Schultz-Seitz seine Gestaltungsidee.

Ostergottesdienste finden nicht statt

Aufgrund des Coronavirus haben derzeit alle Kirchengemeinden geschlossen. Auch die Ostergottesdienste finden nicht statt. Für die Kirche sei die aktuelle Zeit besonders schwierig, da es kein Kontakt zu Gemeindemitgliedern gebe. „Aus dieser Not habe ich mir die Fragen gestellt: Was können wir Ostern tun, wenn all unsere Kirchen geschlossen? Wie können wir sichtbar werden? Ich bin dann schnell auf das Plakat gekommen“, sagt der Propst.

An einem ersten Kirchturm hängt bereits ein Plakat. Foto: Privat

Die Idee, für die Menschen über Ostern sichtbar zu sein, habe Schultz-Seitz anderen Pröpsten aus der Landeskirche Braunschweig weitergegeben. Die seien von den Bannern so überzeugt gewesen, dass ab Samstag nun 125 Plakate im gesamten Gebiet der Landeskirche hängen werden. „Auch in Gifhorn und in der Region Hannover sind Gemeinden dabei. Die Gemeinde Sehnde in der hannoverschen Landeskirche hat sich schon vor einer Woche angeschlossen. Also eine Aktion aus Wolfenbüttel, die inzwischen weite Kreise gezogen hat“, freut sich Schultz-Seitz.

Gemeindehaus als Warenlager

Das Design der Plakate erfolgte über die Agentur „Communicare“ aus Braunschweig. Hergestellt werden sie in Köln. „Wir mussten schnell handeln, weil wir nicht wussten, ob überhaupt noch ausreichend produziert und geliefert werden kann“, so der Propst. Mittlerweile gleicht das Gemeindehaus einem Warenlager. Die Plakate warten dort abgeholt zu werden.

„Mein Motiv war einfach eine frohe Botschaft zu senden. Und das gut sichtbar an den Kirchtürmen. Diese Plakate sind nur kleine Bausteine in einer Reihe von Aktionen, um für die Menschen da zu sein“, erklärt Propst Dieter Schultz-Seitz.

