Wolfenbüttel: Kurzarbeit für 100 „Der Schmidt“-Mitarbeiter

Wolfenbüttel. Das Reiseunternehmen will damit seine Mitarbeiter vor Entlassungen schützen. Rund 2900 Betriebe in der Region melden Kurzarbeit an.

Geschlossene Läden, Cafés und Dienstleistungsbetriebe. Im Landkreis Wolfenbüttel sowie in der gesamten Bundesrepublik steht das wirtschaftliche Leben aufgrund des Coronavirus seit etwa zwei Wochen größtenteils still. Laut Bundesagentur für Arbeit versuchen Unternehmen, wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 bis 2009, ihre Beschäftigten zu halten und melden Kurzarbeit an. So auch das Reiseunternehmen „Der Schmidt“.

Wie der Geschäftsführer Philipp Cantauw uns berichtet, befinden sich derzeit rund 100 Mitarbeiter in Kurzarbeit. „Darunter sind 20 Reisebusfahrer und alle Mitarbeiter aus der Verwaltung und den Reisebüros.“ Das Unternehmen sei zwar gut in das Jahr gestartet, aber mittlerweile stehe das Geschäftsleben nahezu still. „Das ist schon ein schwerer Schlag. Wir wollen keine Mitarbeiter verlieren. Der Staat fängt, Gott sei Dank, mit dem Kurzarbeitergeld die Menschen ein stückweit auf“, sagt Cantauw. Denn für die aktuelle Situation und die damit verbundenen Reiseabsagen können die „Der Schmidt“-Mitarbeiter nichts, wie Cantauw gegenüber unserer Zeitung betont. Für die Zeit nach der Corona-Krise sieht der Geschäftsführer das Unternehmen aber gut aufgestellt. „Wir hoffen das Beste.“

Anders sieht es bei der Mast-Jägermeister SE aus. Das Unternehmen hat bislang keine Kurzarbeit angemeldet, wie Andreas Lehmann, Leiter für Öffentlichkeitsarbeit, auf Nachfrage mitteilt. „Wir bewerten aber jeden Tag die Situation neu.“

2900 Betriebe melden Kurzarbeit an

Betrachtet man die Gesamtsituation des regionalen Arbeitsmarktes stellt man fest: Viele Arbeitnehmer sind derzeit von Kurzarbeit betroffen. Rund 2900 Betriebe im Bezirk Braunschweig-Goslar haben laut Arbeitsagentur Kurzarbeit angezeigt. Zur Einordnung: Im März 2019 wurden im Agenturbezirk lediglich neun Betriebe mit 73 Kurzarbeitern gezählt.

„Genaue Zahlen gibt es derzeit noch nicht. Genau so wenig können wir die Zahlen lokal oder regional verorten. Sprich: Für den Landkreis Wolfenbüttel gibt es noch keine genauen Zahlen“, sagt Stefan Freydank, Sprecher der Agentur für Arbeit für den Bezirk Braunschweig-Goslar. Genaue Informationen zu den Anzeigen würden erst vorliegen, wenn diese vollständig erfasst seien.

Die Bundesagentur für Arbeit erwartet durch die weitgehenden Schließungen aber eine erheblich höhere Zahl an Kurzarbeitern als noch vor zwölf Jahren in der Finanzkrise. Im Mai 2009 befanden sich damals in Niedersachsen und Bremen laut Arbeitsagentur 98.483 Beschäftigte in Kurzarbeit.

Was ist Kurzarbeitergeld?

Kurzarbeitergeld ersetzt einen Teil des entfallenen Nettolohns. Für Beschäftigte ohne Kind sind es 60 Prozent, für Beschäftigte mit Kind auf der Lohnsteuerkarte sind es 67 Prozent. Das Kurzarbeitergeld kann für alle Beschäftigten gezahlt werden, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Beschäftigte, die vor Beginn der Kurzarbeit im Urlaub sind, sind davon ausgenommen.

Minijobber sind von der Sozialversicherungspflicht befreit und haben daher keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Keinen Anspruch haben auch Rentner, die die Regelaltersrente erreicht haben und ab dem Folgemonat Regelaltersrente beziehen können, Selbstständige ohne Angestellte und Beamte. Auch Beschäftigte im Krankengeldbezug haben keinen Anspruch.

Azubis sind nicht betroffen

Auszubildende erhalten in der Regel kein Kurzarbeitergeld, weil normalerweise auch bei verminderter Produktion die Ausbildung fortgesetzt werden soll. Wenn die Unterbrechung der Ausbildung unvermeidlich ist, können auch Auszubildende in Kurzarbeit einbezogen werden, teilt die Agentur für Arbeit mit.

Unternehmen des Öffentlichen Dienstes sind in der Regel von Kurzarbeit ausgenommen. Liegt aber beispielsweise eine angeordnete Schließung vor, kann auch hier Kurzarbeit beantragt werden. Kein Kurzarbeitergeld erhalten Beschäftigte in der häuslichen Pflege oder haushaltsnahen Dienstleistungen, die direkt vom Privathaushalt eingestellt sind.

