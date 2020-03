Neuer Antrieb für Glocken der Wolfenbütteler Hauptkirche

Der Aufzug wackelt heftig, als er Joachim Tappe, Architekt in der Bauabteilung der Braunschweigischen Landeskirche und in dieser Funktion mit den Arbeiten an der Hauptkirche betraut, und Pfarrerin Ina Naumann-Seifert zu den Sanierungsarbeiten im Glockenturm der Hauptkirche fährt. 26 Meter über dem...