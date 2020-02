Lindens Bewohner vor Lärm vom neuen Aldi-Markt schützen

Noch stehen die mit Graffitis beschmierten Ställe des ehemaligen Eierhofes in Linden in der Nähe der Bahnstrecke von Wolfenbüttel nach Schöppenstedt. Wie bereits mehrfach berichtet plant der Discounter Aldi auf dieser Fläche den Neubau eines Supermarktes, der den bisherigen am Lindener Ortsausgang Richtung Wendessen ersetzen soll. Ehe jedoch die ehemaligen Ställe an der Neindorfer Straße abgerissen und der Neubau errichtet werden...