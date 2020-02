In Wendessen wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Auto stark beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Wendessen. Die Polizei sucht in Wendessen nach Hinweisen, nachdem an einem weißen BMW Außenspiegel abgetreten worden sind und der Lack zerkratzt worden ist.

Tritte gegen Auto in Wendessen machen 4000 Euro Schaden

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten bislang unbekannte Täter ein weißes Auto der Marke BMW, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt in Wendessen An der Fischerbrücke geparkt.

Der linke Außenspiegel wurde abgetreten und der Lack zerkratzt. Auch Beulen wurden in das Blech getreten und ein Reifen beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 4000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter: (05331) 9330. red